Άνοδος στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Nasdaq

Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Inc., Τιμ Κουκ

AP Photo
Με κέρδη έκλεισε την Παρασκευή (8/8) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο Nasdaq κατέγραψε ρεκόρ κλεισίματος για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της Apple, σημείωσαν άνοδο εν μέσω επενδυτικής αισιοδοξίας για μειώσεις των επιτοκίων φέτος.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 206,97 μονάδων (+0,47%), στις 44.175,61 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 207,32 μονάδων (+0,98%), στις 21.450,02 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 49,45 μονάδων (+0,78%), στις 6.389,45 μονάδες.

