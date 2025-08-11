Γερμανία: Καταρρέει η αγορά αυτοκινήτων στην Ευρώπη, προειδοποιεί η Mercedes -«Η τέλεια καταιγίδα»

«Οδεύουμε με πλήρη ταχύτητα προς ένα τοίχο».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο επικεφαλής της Mercedes-Benz έστειλε ένα αποκαλυπτικό μήνυμα για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον ανταγωνισμό από την Κίνα, τους δασμούς του εμπορικού πολέμου του Τραμπ, την αδύναμη ζήτηση για πολυτελή οχήματα και τις ρυθμιστικές επιταγές που υποχρεώνουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες να σταματήσουν την παραγωγή βενζινοκίνητων και ντιζελοκίνητων οχημάτων έως το 2035.

Ο Ola Kallenius, διευθύνων σύμβουλος, δήλωσε ότι οι προοπτικές για τις αυτοκινητοβιομηχανίες είναι δυσοίωνες.

«Η βιομηχανία μας βιώνει ταυτόχρονα ισχυρές βροχές, χαλάζι, καταιγίδες και χιόνι», δήλωσε ο 56χρονος Kallenius στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt. «Η κατασκευή αυτοκινήτων είναι μια δύσκολη επιχείρηση, περισσότερο από ποτέ».

Σχετικά με την επιμονή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πρέπει να παράγουν μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών εντός μιας δεκαετίας, ο Kallenius δήλωσε: «Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα, αλλιώς οδεύουμε με πλήρη ταχύτητα προς ένα τοίχο».

Προειδοποίησε ότι η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων θα μπορούσε να καταρρεύσει αν οι Βρυξέλλες προχωρήσουν με το χρονοδιάγραμμα που έχουν ορίσει για την απαγόρευση της βενζίνης και του ντίζελ.

Οι απόψεις του έχουν ιδιαίτερο βάρος, καθώς είναι επίσης πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων.

Υπάρχουν αυξανόμενες απαιτήσεις από την ευρωπαϊκή βιομηχανία προς τις Βρυξέλλες να επανεξετάσουν την προτεινόμενη απαγόρευση.

Ο Σουηδός Καλλένιους, ο οποίος ανέλαβε το 2019 τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου από τον χαρισματικό προκάτοχό του, Ντίτερ Ζέτσε, ο οποίος πρόσφατα παραδέχτηκε ότι η εταιρεία είχε χρησιμοποιήσει συσκευές εξαπάτησης για να παραπλανήσει τις ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των αυτοκινήτων Mercedes, υπήρξε στο παρελθόν ο πρωτεργάτης των επενδύσεων της εταιρείας σε οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στη Handelsblatt, δήλωσε: «Φυσικά πρέπει να αποκαρβονιστούμε, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας την οικονομία μας».

Είπε ότι οι νομοθέτες πρέπει να χρησιμοποιήσουν φορολογικά κίνητρα και να μειώσουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς φόρτισης για να ενθαρρύνουν τη μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Επισήμανε ότι η Mercedes και η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία δέχονται επίθεση από πολλές πλευρές. «Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε είναι εξαιρετικά περίπλοκο αυτή τη στιγμή», είπε, αναφέροντας μεταξύ άλλων τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών, οι οποίοι επιβάλλουν επιπλέον χρέωση 15% στις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Σημείωσε ότι ο ολοένα και πιο έντονος ανταγωνισμός από τις κινεζικές εξαγωγές προς την Ευρώπη είναι δαρβινικός.

Σχετικά με την αγορά πολυτελών αυτοκινήτων στην οποία δραστηριοποιείται η Mercedes, είπε: «Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στα υψηλά τμήματα της αγοράς που είναι σημαντικά για εμάς είναι πολύ υποτονική εδώ και αρκετά χρόνια, για να το θέσω ευγενικά».

Τα σχόλιά του για την αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων επικρίθηκαν από μια ηγετική φωνή του ευρωπαϊκού λόμπι για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών. «Δεν είναι η στιγμή για την Ευρώπη να υποχωρήσει από τον στόχο της για το 2035, αλλά να ηγηθεί αποφασιστικά της μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα», δήλωσε ο Chris Heron, γενικός γραμματέας της E-Mobility Europe.

«Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποδυνάμωση θα οδηγήσει την Κίνα και άλλες χώρες να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο» τόνισε καταληκτικά.

