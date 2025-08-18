Από την αρχή ο διαγωνισμός για το ΚΕΛ Ραφήνας – Η ΕΥΔΑΠ εγκλωβίζεται σε παλινωδίες και αποκλεισμούς

Ο πολυαναμενόμενος διαγωνισμός της ΕΥΔΑΠ για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας, προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ, οδηγείται σε αδιέξοδο μετά από μια διαδικασία που σημαδεύτηκε από παλινωδίες και μεθοδεύσεις, με επίκεντρο τον ανεξήγητο αποκλεισμό των μεγαλύτερων ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, μετά από σειρά προσφυγών, απέρριψε όλες τις προσφορές που είχαν υποβληθεί, καθιστώντας τη διαδικασία ουσιαστικά άκυρη. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΥΔΑΠ απέτυχε να διασφαλίσει τη συμμετοχή των μοναδικών υποψηφίων αναδόχων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε μεγάλα και σύνθετα περιβαλλοντικά έργα.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην αποτυχημένη προσπάθεια της ΕΥΔΑΠ να αποκλείσει τον Όμιλο AKTOR, με το επιχείρημα της στρέβλωσης του ανταγωνισμού λόγω προηγούμενων ξεχωριστών συμμετοχών της AKTOR και της τέως Intrakat σε διαφορετικά σχήματα. Η Αρχή απέρριψε πανηγυρικά τον λόγο αποκλεισμού, αποκαθιστώντας την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περίπτωση του ΚΕΛ Ραφήνας αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς σε άλλους δημόσιους διαγωνισμούς οι δύο εταιρείες είχαν υποβάλει κατά το παρελθόν ξεχωριστές οικονομικές προσφορές, χωρίς να εγείρεται θέμα νοθείας.

Πλέον, ανοίγει ο δρόμος για νέα διαγωνιστική διαδικασία, η οποία θα επιφέρει καθυστερήσεις και πρόσθετο κόστος στην αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος των λυμάτων στην Ανατολική Αττική. Το ζήτημα έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου.

Η ευθύνη για τις καθυστερήσεις βαρύνει πλήρως τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες επηρεάστηκε δυσμενώς από σύμβουλο με προφανή μεροληψία υπέρ μικρού υποψηφίου.

Το ΚΕΛ Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας αποτελεί ένα σύνθετο έργο, που αφορά πάνω από 220.000 κατοίκους και απαιτεί προηγμένες τεχνολογίες και υψηλές προδιαγραφές. Το έργο περιλαμβάνει ενεργειακή αξιοποίηση της λυματολάσπης και την επιστροφή των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση, καθιστώντας τη σωστή επιλογή αναδόχου κρίσιμη για την τεχνική και λειτουργική επιτυχία του.