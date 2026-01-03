Viral o Πάπας Λέων - Του χάρισαν «αγαπημένη καραμέλα στη γη»

Ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την αντίδραση του Πάπα, όταν του χάρισαν ενώ βρισκόταν στο Popemobile «αγαπημένη καραμέλα στη γη».

Ο Πάπας Λέων XIV περνούσε από την πλατεία του Αγίου Πέτρου, ευλογώντας το πλήθος όταν πήρε ένα απροσδόκητο δώρο- μια γιγάντια κούκλα Peep.

https://www.instagram.com/reel/DSn1Yb9ArjM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Άσλεϊ Ντίαζ και τα τρία αδέρφια της είδαν μια συνέντευξη με τον αδερφό του Ποντίφικα, Τζον Πρέβοστ, όπου αποκάλυψε ότι οι πασχαλινές καραμέλες marshmallow-chick είναι η «αγαπημένη καραμέλα στη γη» του Ποντίφικα.

Έτσι, όταν η οικογένεια επισκέφθηκε την Ιταλία - όπου η αδερφή τους επρόκειτο να αρραβωνιαστεί - πριν από μερικές εβδομάδες, αποφάσισαν να χαρίσουν στον Πάπα ένα πλεκτό peep και να προσευχηθούν για την ευκαιρία να του το δώσουν.

«Δεν ήμουν σίγουρη πώς θα το καταφέρναμε αυτό. . . Ήμουν τόσο νευρικη, αλλά ήξερα ότι ο Παράδεισος ήταν με το μέρος μας», είπε η Ντίαζ στο κλιπ του Instagram, το οποίο είχε πάνω από 700.000 προβολές.

Αν και αρχικά σκέφτηκαν να του προσφέρουν ένα marshmallow Peep, τελικά προτίμησαν κάτι πιο πρακτικό και μόνιμο, που θα μπορούσε να έχει μαζί του συνεχώς.

Η οικογένεια λοιπόν ζήτησε από την κόρη ενός φίλου να πλέξει με βελονάκι ένα μάλλινο peep.

«Του έβαλε μια μικρή μίτρα στο κεφάλι, οπότε συνεχίσαμε να τον φωνάζουμε, «The Pope Peep», είπε γελώντας. «Ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη μαζί μας».

Όταν η ομάδα έφτασε στην Ιταλία, φρόντισαν να σηκωθούν στις 4:30 π.μ. το επόμενο πρωί για να είναι στην πρώτη σειρά στην πόλη του Βατικανού. Ο Πάπας Λέων εμφανίστηκε στο Popemobile του στις 10 π.μ.

«Πρώτον, μόνο η συγκίνηση που τον είδα. Ειδικά ως Αμερικανός Πάπας, αυτό ήταν εξαιρετικά συναισθηματικό για εμάς γιατί μιλάει αγγλικά και τέλεια αγγλικά, οπότε μπορείς να σχετιστείς μαζί του ακόμα περισσότερο με αυτόν τον τρόπο», θυμάται η Ντίαζ.

Καθώς ο Πάπας Λέων περνούσε μέσα από τις σειρές, η οικογένεια άρχισε να νευριάζει που δεν θα τους πρόσεχε καν.

«Έτσι, τελικά, αρχίσαμε να φωνάζουμε μανιωδώς: «Πάπα Λέοντα, σου πήραμε ένα Peep!»»

«Και γύρισε! Και είπε, «Ένα γιγάντιο Peep! Τα κατάφερες;»

Στη συνέχεια, ένας από τους σωματοφύλακες το πήρε από τον αδερφό της και το έδωσε στον Πάπα, ο οποίος το δέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά.