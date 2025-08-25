Δημογραφική «βόμβα» και στην αγορά – Η Ελλάδα θα χρειαστεί 2 εκατ. εργαζόμενους έως το 2035

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά και… ευκαιρίες.

Μέχρι το 2035, η Ελλάδα θα χρειαστεί περισσότερους από 2.000.000 εργαζομένους. Μεγάλο ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας θα δημιουργηθεί λόγω της αντικατάστασης ή συνταξιοδότησης σημαντικού αριθμού εργαζομένων, ενώ, οι υπόλοιπες οφείλονται στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop).

Οι ειδικοί, βέβαια, προειδοποιούν ότι η πρόκληση της στενότητας στην αγορά εργασίας την ερχόμενη δεκαετία είναι πολύ μεγάλη και αναμένεται να ενταθεί, εάν παράλληλα με τις εκτιμήσεις για επερχόμενη μαζική συνταξιοδότηση συνεχιστεί ή ενταθεί και η δυσκολία κάλυψης των κενών θέσεων.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωνσταντίνο Αγραπιδά, «κενές θέσεις με ταυτόχρονη ανεργία συνεπάγεται ανεκμετάλλευτο ΑΕΠ και ανεκμετάλλευτο ανθρώπινο δυναμικό», που σημαίνει ότι υπάρχει δυνητικά η προοπτική της κάλυψης των θέσεων αυτών με τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος για τους υποψήφιους εργαζομένους, αύξηση της κατανάλωσης, αλλά και αύξηση της παραγωγικότητας και του παραγόμενου προϊόντος για τις επιχειρήσεις, με επέκταση των εξαγωγών και ταυτόχρονη επίδραση στα δημόσια οικονομικά και στο ασφαλιστικό σύστημα.

Ο κ. Αγραπιδάς υπογραμμίζει στην «Καθημερινή» ότι βάσει της μελέτης, οι 646.000 θέσεις εργασίας θα απαιτήσουν εργαζομένους μεγάλης εξειδίκευσης, γεγονός πολύ σημαντικό, καθότι οι θέσεις αυτές είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας και παραγωγικότητας, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους να λαμβάνουν υψηλότερους μισθούς αλλά και καλές προοπτικές σταδιοδρομίας και ανέλιξης.

Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη της τεχνολογίας φέρνει σε πρώτο πλάνο ειδικότητες και επαγγέλματα STEM, όπως αναλυτές δεδομένων και επιστήμονες δεδομένων, ειδικούς στη μηχανική εκμάθηση, ειδικούς στην ηθική τεχνητής νοημοσύνης, σχεδιαστές ψηφιακών προϊόντων (UX Designer) σε περιβάλλοντα τεχνητής νοημοσύνης, τεχνικούς αυτοματισμών, μηχανικούς δικτύων και βάσεων δεδομένων, μηχανικούς ανάπτυξης λογισμικού και τεχνικούς συστημάτων δικτύων.

Οι υπόλοιπες θέσεις αφορούν, ενδεικτικά, εξειδικεύσεις και επαγγέλματα κυρίως στον τομέα των προσωπικών υπηρεσιών με 337.000 θέσεις εργασίας, επαγγελματίες υγείας 119.000, εργαζομένους προσωπικής φροντίδας 56.000 και επαγγελματίες διδασκαλίας 122.000, καθότι η αγορά θα χρειαστεί επειγόντως πολιτικές εκπαίδευσης, επανακατάρτισης και ενίσχυσης της συμμετοχής στην εργασία.

Διαβάστε επίσης