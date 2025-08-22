Το άλλο πρόσωπο της καλοκαιρινής σεζόν: Προσλήψεις – «μαϊμού», αδήλωτη εργασία & απλήρωτες υπερωρίες

Πολλά νέα παιδιά που βρήκαν το εφετινό καλοκαίρι την πρώτη τους δουλειά, καλέστηκαν να αντιμετωπίσουν με το «καλημέρα» την σκληρή πραγματικότητα της αγοράς εργασίας.

Αυτές οι πρακτικές εκμετάλλευσης εμπεριέχουν ψεύτικες προσλήψεις, δήθεν «μαθητεία», «αόρατες» υπερωρίες που βαφτίζονται… εθελοντισμός και φυσικά, απλήρωτα μεροκάματα, όπως καταγγέλλουν νέοι στην κάμερα του ALPHA.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε επιχειρήσεις εστίασης και άλλες, με τις δεκάδες να πέφτουν «βροχή» στην Ομοσπονδία Επισιτισμού και Τουρισμού. Οι καταγγελίες αναδεικνύουν την ανάγκη για ενίσχυση των ελέγχων, προκειμένου να προστατευτούν όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας.

