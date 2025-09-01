ΔΕΗ: Μειωμένα κατά 10 έως 25% τα τιμολόγια ρεύματος Σεπτεμβρίου

Μειωμένα από 10 έως 25% είναι τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ για το Σεπτέμβριο, που αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ενημέρωση από την επιχείρηση:

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου μειώνεται δραστικά στα 0,129 Euro/kWh, από 0,15153 Euro/kWh τον Αύγουστο, που αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή τους τελευταίους 12 μήνες για το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν 0,1594 Euro/kWh.

Για καταναλώσεις πάνω από 500 κιλοβατώρες τον μήνα η τιμή τον Σεπτέμβριο μειώνεται στα 0,15308 Euro/kWh από 0,17516 τον Αύγουστο.

Επιπλέον, στις ζώνες χαμηλής χρέωσης (για τους καταναλωτές που έχουν διζωνικό μετρητή, το παλιό "νυχτερινό"), η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Σεπτέμβριο μειώνεται σε 0,1148 Euro/kWh, από 0,1279 Euro/kWh τον Αύγουστο.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all μειώνεται σημαντικά για τον Σεπτέμβριο στα 0,104 Euro/kWh, από 0,13898 Euro/kWh τον Αύγουστο, που αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή του κίτρινου τιμολογίου της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες.

Στα μπλε τιμολόγια, η εικόνα έχει ως εξής:

Η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter διαμορφώνεται στα 0,145Euro/kWh, ενώ το ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline διατίθεται στα 0,142Euro/kWh. Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095Euro/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης.

«Χωρίς προϋποθέσεις, με χαμηλό πάγιο και δυνατότητα περαιτέρω εξοικονόμησης μέσω των ζωνών χαμηλής κατανάλωσης, τα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ παραμένουν σταθερή και αξιόπιστη επιλογή για κάθε νοικοκυριό. Η ΔΕΗ τοποθετεί σταθερά τον πελάτη και τις ανάγκες του στο επίκεντρο, προσφέροντας ξεκάθαρη και διαφανή τιμολόγηση, πελατοκεντρική εξυπηρέτηση μέσα από όλα τα διαθέσιμα κανάλια, αλλά και μία ολοκληρωμένη, πολυεπίπεδη ψηφιακή εμπειρία, με εργαλεία και υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα», αναφέρει η επιχείρηση.

Η μείωση των τιμολογίων αντανακλά την υποχώρηση των τιμών χονδρικής στα 78 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Αύγουστο, από 100,5 ευρώ τον Ιούλιο.

