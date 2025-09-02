Έρχονται «καμπάνες» για τα τέλη κυκλοφορίας του 2020

Η Εφορία ετοιμάζεται να στείλει χιλιάδες ειδοποιητήρια μέσα στον Σεπτέμβριο σε οδηγούς που δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2020. Οι οφειλές αυτές παραγράφονται στο τέλος του 2025 και η ΑΑΔΕ βιάζεται να κλείσει τον λογαριασμό.

Μετά από διασταυρώσεις στοιχείων με το Ε1, εντοπίστηκαν ιδιοκτήτες που δήλωναν Ι.Χ. αλλά δεν κατέβαλαν ούτε ευρώ. Από την 1η Οκτωβρίου θα μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα myCAR για να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις.

Προσοχή: οι ενστάσεις θα γίνονται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», αλλά αυτό δεν σταματά τη διαδικασία. Δηλαδή, μπορεί να πέσει το πρόστιμο (διπλάσιο της αξίας των τελών) και να εξεταστούν μετά τα δικαιολογητικά.

Η Εφορία δίνει προθεσμία μέχρι τις 28 Νοεμβρίου για διορθώσεις. Από το Δεκέμβριο ξεκινούν οι «καμπάνες».

Ποιοι εξαιρούνται

Οχήματα ατόμων με αναπηρία.

Οχήματα αποβιωσάντων.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, αν δεν υπάρχουν χαρτιά που να αποδεικνύουν π.χ. καταστροφή ή παράδοση του αυτοκινήτου σε παλιατζή, το όχημα φαίνεται ενεργό και η οφειλή παραμένει.

Ακόμη και μετά την επιβολή του προστίμου, οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν εκ των υστέρων δικαιολογητικά και να ζητήσουν διαγραφή ή συμψηφισμό. Όποιος διαφωνεί, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.