Έρχεται νέο επίδομα 100 ευρώ - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

Επίδομα 100 ευρώ εξετάζεται να δοθεί ξανά στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, αν παρακολουθήσουν πρόγραμμα της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το αρμόδιο υπουργείο Οικογένειας εξετάζει το ενδεχόμενο να δοθεί και δεύτερος γύρος του προγράμματος για να αυξηθούν οι δικαιούχοι. Οι 80.000 αιτήσεις συμπληρώθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο, καθώς το ενδιαφέρον από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους ήταν αρκετά μεγάλο.

Το πρόγραμμα είχε «τρέξει» πριν λίγο καιρό και αφορούσε στην επιμόρφωση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μέσω ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διάρκειας 3 ωρών.

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν και θα έχουν μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που:

είναι καταχωρημένοι στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

διαθέτουν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) σε ελληνική τράπεζα

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εργοδοτών ή ελεύθερων επαγγελματιών και δεν υπάρχει ηλικιακός ή γεωγραφικός περιορισμός.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 3 ωρών, είναι προσβάσιμο από υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητό και περιλαμβάνει 7 θεματικές ενότητες, που αφορούν:

Φύλο

Ηλικία

Αναπηρία

Εθνική καταγωγή

Θρησκεία

Σεξουαλικός προσανατολισμός

Εξωτερικά χαρακτηριστικά.

Η πλατφόρμα είναι πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία, υποστηρίζοντας και φωνητική πλοήγηση.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση απαιτείται:

Παρακολούθηση όλου του υλικού

Επιτυχία σε τεστ αξιολόγησης με τουλάχιστον 70% (παρέχεται και δεύτερη ευκαιρία σε περίπτωση αποτυχίας).

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής, ωστόσο δεν είναι μοριοδοτούμενο ούτε αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ. Μπορεί όμως να αξιοποιηθεί ενδοεταιρικά για σκοπούς επιμόρφωσης.

Οικονομική αποζημίωση 100 ευρώ

Οι πρώτοι 80.000 συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα και θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, θα λάβουν αποζημίωση 100€, η οποία:

Είναι αφορολόγητη

Ακατάσχετη

Καταβάλλεται αυτόματα στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό

Η ειδοποίηση για την πληρωμή αποστέλλεται με email και δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τον χρήστη.