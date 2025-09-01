Συντάξεις: Οι πίνακες με τα νέα ποσά - Ποιοι θα πάρουν έως και 850 ευρώ παραπάνω ετησίως

Η αύξηση στις συντάξεις υπολογίζεται με βάση το άθροισμα του πληθωρισμού και της ανάπτυξης διά του 2

Ανεβαίνει ως τα 80 ευρώ ο πήχης των αυξήσεων στις συντάξεις για το 2026 λόγω του πληθωρισμού.

Η αρχική εκτίμηση για το ποσοστό αύξησης των συντάξεων ήταν για 2,4%, ενώ, με βάση τα τελευταία στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού, η αύξηση μπορεί να φτάσει και στο 2,6% με 2,7%. Με τη νέα εκτίμηση, οι ετήσιες αυξήσεις στις μεσαίες συντάξεις των 1.300-1.500 ευρώ θα προσεγγίσουν τα 500 ευρώ και στις υψηλές (2.700 ευρώ) θα φτάσουν σχεδόν στα 850 ευρώ.

Η αύξηση στις συντάξεις υπολογίζεται με βάση το άθροισμα του πληθωρισμού και της ανάπτυξης διά του 2. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ανάπτυξη αναμένεται γύρω στο 2,3% ως 2,5% και ο πληθωρισμός μεταξύ 2,7% και 3%. Με αυτές τις εκτιμήσεις προκύπτει αύξηση συντάξεων κατά 2,6% με 2,7% για το 2026.

Ανάλογα με το ποσό της σύνταξης, η μέση καθαρή αύξηση θα είναι:

*Από 14 ευρώ ως 23 ευρώ τον μήνα για τις συντάξεις από 500 ευρώ έως 850 ευρώ.

*Εως 35 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 850 ευρώ ως 1.300 ευρώ.

*Εως 40 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.300 ευρώ ως 1.500 ευρώ.

*Εως 48 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.500 ευρώ ως 1.800 ευρώ.

*Εως 73 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.800 ευρώ ως 2.700 ευρώ.

*Εως 81 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 2.700 ευρώ ως 3.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», νέος συνταξιούχος που αποχώρησε το 2017 με 40 έτη ασφάλισης και παίρνει σήμερα σύνταξη 1.885 ευρώ μικτά, με την αύξηση του 2026 η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.936 ευρώ. Η αύξηση που θα πάρει είναι 50 ευρώ τον μήνα στα μικτά ή 600 ευρώ σε ετήσια βάση.

Αυξήσεις συντάξεων για το 2026 θα πάρουν 5 κατηγορίες συνταξιούχων, που είναι οι εξής:

  1. Οι παλαιοί συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη πριν από τις 13/5/2016 και η σύνταξή τους έχει επανυπολογιστεί.
  2. Οι συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη πριν από τις 13/5/2016 και δεν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός τους. Σε αυτές τις -λίγες- περιπτώσεις οι συνταξιούχοι θα πάρουν την αύξηση στο ποσό της σύνταξης και όταν η σύνταξη επανυποπλογιστεί, θα επανυπολογιστεί και η αύξηση με βάση το νέο ποσό.
  3. Οι συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη πριν από τις 13/5/2016 και η σύνταξή τους δεν υπόκειται σε επανυπολογισμό, όπως οι συντάξεις του ΟΓΑ και όσων χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), που υπολογίζονται με ειδικές διατάξεις.
  4. Οι νέοι συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη από 13/5/2016 και μετά και ως επί το πλείστον και κατά κανόνα λαμβάνουν συντάξεις με μικρότερα ποσά και χωρίς προσωπική διαφορά, όπως οι παλαιότεροι.
  5. Οι συνταξιούχοι στους οποίους η σύνταξη θα απονεμηθεί από 1ης/1/2026 (π.χ. εκκρεμείς συντάξεις), αλλά η ημερομηνία έναρξης καταβολής της ανατρέχει μέχρι και 31/12/2025.

Δεν θα πάρουν αύξηση όσοι λαμβάνουν έναντι ή προσωρινή σύνταξη. Για αυτές τις κατηγορίες, η αύξηση θα πιστωθεί μαζί με τα αναδρομικά που θα πληρωθούν όταν βγει η οριστική σύνταξη.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις γήρατος ανά Ταμείο

Σύμφωνα με τους πίνακες των αυξήσεων που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι μέσες συντάξεις λόγω γήρατος με αύξηση κατά 2,7% από 1ης/1/2026 αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

  1. Στα 1.250,89 ευρώ για συνταξιούχους ΙΚΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω, από 1.218 ευρώ που είναι τώρα, και στα 708,63 ευρώ με 20 έτη ασφάλισης, από 690 ευρώ τώρα.
  2. Στα 1.350,51 ευρώ για το Δημόσιο με 35 ως 38 έτη, από 1.315 ευρώ που είναι τώρα, με ετήσια αύξηση κατά 426,06 ευρώ για το 2026.
  3. Στα 1.411,10 ευρώ για συνταξιούχους του Δημοσίου με 40 χρόνια, από 1.374 ευρώ που είναι τώρα, με ετήσια αύξηση κατά 445,18 ευρώ για το 2026.
  4. Στις 2.679,44 ευρώ για συνταξιούχους ταμείων ΔΕΚΟ και τραπεζών με 30 έτη ασφάλισης και άνω, από 2.609 ευρώ που είναι τώρα, με ετήσια αύξηση κατά 845,32 ευρώ για το 2026.
  5. Στα 1.290,94 ευρώ για συνταξιούχους ΕΤΑΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω, από 1.257 ευρώ που είναι τώρα, με ετήσια αύξηση κατά 407,27 ευρώ για το 2026.
  6. Στα 661,39 ευρώ για συνταξιούχους του ΟΓΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω, από 644 ευρώ που είναι τώρα, με ετήσια αύξηση κατά 208,66 ευρώ για το 2026.

Πόσοι συνταξιούχοι θα πάρουν πραγματική αύξηση;

Αυξήσεις θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι, εκ των οποίων κέρδος στην τσέπη θα δουν 1,9 εκατ. συνταξιούχοι. Οι υπόλοιποι 650.000 θα πάρουν μεν αύξηση, αλλά χωρίς κέρδος, καθώς ένα μέρος ή και ολόκληρη η αύξηση θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά.

Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσωπική διαφορά έως 10 ευρώ θα τη μηδενίσουν και θα δουν καθαρές αυξήσεις της τάξης των 10 ως 30 ευρώ τον μήνα. Οσοι έχουν μεγαλύτερη προσωπική διαφορά απλώς θα τη μειώσουν, χωρίς να πάρουν αύξηση. Το θέμα της προσωπικής διαφοράς είναι ανοιχτό, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει να την καταργήσει τελείως και να πάρουν αύξηση και οι 650.000 συνταξιούχοι.

Οι αυξήσεις συντάξεων γήρατος παλαιών συνταξιούχων για το 2026 ανά Ταμείο

Ταμεία και έτη ασφάλισηςΜέση σύνταξη 2025Μέση σύνταξη 2026 (με αύξηση 2,7%)Μηνιαία αύξηση 2026Ετήσια

αύξηση 2026
ΔΗΜΟΣΙΟ
25 ως 30840,00 €862,68 €22,68 €272,16 €
35 ως 381.315,00 €1.350,51 €35,50 €426,06 €
401.374,00 €1.411,10 €37,10 €445,18 €
ΙΚΑ
Εως 20554,00 €568,96 €14,96 €179,50 €
20 ως 25690,00 €708,63 €18,63 €223,56 €
25 ως 30815,00 €837,01 €22,00 €264,06 €
30 και άνω1.218,00 €1.250,89 €32,89 €394,63 €
ΔΕΚΟ & τραπεζών
Εως 20804,00 €825,71 €21,71 €260,50 €
20 ως 251.198,00 €1.230,35 €32,35 €388,15 €
25 ως 301.699,00 €1.744,87 €45,87 €550,48 €
30 και άνω2.609,00 €2.679,44 €70,44 €845,32 €
ΟΑΕΕ
Εως 20557,00 €572,04 €15,04 €180,47 €
20 ως 25692,00 €710,68 €18,68 €224,21 €
25 ως 30785,00 €806,20 €21,19 €254,34 €
30 και άνω1.100,00 €1.129,70 €29,70 €356,40 €
ΟΓΑ
Εως 20417,00 €428,26 €11,26 €135,11 €
20 ως 25472,00 €484,74 €12,74 €152,93 €
25 ως 30593,00 €609,01 €16,01 €192,13 €
30 και άνω644,00 €661,39 €17,39 €208,66 €
ΕΤΑΑ
Εως 20592,00 €607,98 €15,98 €191,81 €
20 ως 25744,00 €764,09 €20,09 €241,06 €
25 ως 30879,00 €902,73 €23,73 €284,80 €
30 και άνω1.257,00 €1.290,94 €33,94 €407,27 €
ΝΑΤ
Εως 20783,00 €804,14 €21,14 €253,69 €
20 ως 25926,00 €951,00 €25,00 €300,02 €
25 ως 301.171,00 €1.202,62 €31,62 €379,40 €
30 και άνω1.535,00 €1.576,45 €41,44 €497,34 €
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Εως 20599,00 €615,17 €16,17 €194,08 €
20 ως 251.035,00 €1.062,95 €27,94 €335,34 €
25 ως 301.101,00 €1.130,73 €29,73 €356,72 €
30 και άνω1.759,00 €1.806,49 €47,49 €569,92 €

* Ποσά συντάξεων μικτά. Αν υπάρχει προσωπική διαφορά, συμψηφίζεται με την αύξηση.

Οι αυξήσεις για νέους συνταξιούχους (συνταξιοδότηση από 13/5/2016 και μετά)

Μισθός (*)Με 33 έτη ασφάλισηςΜε 37 έτη ασφάλισης
Σύνταξη ως 31/12/2025 (*)Σύνταξη από 1/1/2026Αύξηση 2026Σύνταξη ως 31/12/2025 (*)Σύνταξη από 1ης/1/2026Αύξηση 2026
ΜηνιαίαΕτήσιαΜηνιαίαΕτήσια
1.120 €848 €871 €23 €276 €976 €1.002 €26 €312 €
1.230 €888 €912 €24 €288 €1.028 €1.056 €28 €336 €
1.340 €929 €954 €25 €300 €1.081 €1.110 €29 €348 €
1.450 €969 €995 €26 €312 €1.135 €1.166 €31 €372 €
1.560 €1.010 €1.037 €27 €324 €1.188 €1.220 €32 €384 €
2.000 €1.170 €1.202 €32 €384 €1.399 €1.437 €38 €456 €

(*) Μισθός: Μέσος όρος από 2002 ως τη συνταξιοδότηση

(*) Σύνταξη: Μικτά ποσά

Μισθός (*)Με 38 έτη ασφάλισηςΜε 40 έτη ασφάλισης
Σύνταξη ως 31/12/2025(*)Σύνταξη από 1ης/1/2026Αύξηση 2026Σύνταξη ως 31/12/2025(*)Σύνταξη από 1ης/1/2026Αύξηση 2026
ΜηνιαίαΕτήσιαΜηνιαίαΕτήσια
1.430 €1.166 €1.197 €31 €372 €1.249 €1.283 €34 €408 €
1.570 €1.238 €1.271 €33 €396 €1.329 €1.365 €36 €432 €
1.710 €1.309 €1.344 €35 €420 €1.408 €1.446 €38 €456 €
1.850 €1.380 €1.417 €37 €444 €1.488 €1.528 €40 €480 €
1.990 €1.452 €1.491 €39 €468 €1.568 €1.610 €42 €504 €
2.550 €1.738 €1.785 €47 €564 €1.885 €1.936 €51 €612 €

(*) Μισθός: Μέσος όρος από 2002 ως τη συνταξιοδότηση

(*) Σύνταξη: Μικτά ποσά

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

