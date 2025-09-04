«Ανεμική» συνεδρίαση στη Wall Street – Οι εξελίξεις στο Chrome μονοπώλησαν το ενδιαφέρον

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

«Ανεμική» συνεδρίαση στη Wall Street – Οι εξελίξεις στο Chrome μονοπώλησαν το ενδιαφέρον
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (3/9), η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Οι επενδυτές κινήθηκαν στον απόηχο της δικαστικής απόφασης που χαρακτηρίστηκε «νίκη» για τη Google η οποία είχε κριθεί ένοχη για μονοπωλιακή συμπεριφορά στον τομέα των αναζητήσεων στο διαδίκτυο.

Το δικαστήριο της επέβαλε να μοιράζεται δεδομένα με τους ανταγωνιστές της, αλλά η Google γλίτωσε από την υποχρέωση να πουλήσει το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, όπως ζητούσε η αμερικανική κυβέρνηση.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 24,58 μονάδων (–0,05%), στις 45.271,23 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 218,09 μονάδων (+1,03%), στις 21.497,72 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 32,72 μονάδων (+0,51%), στις 6.448,26 μονάδες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Απολαυστικός Αταμάν: «Ο Γιόκιτς αγαπημένος παίκτης του Δ. Γιαννακόπουλου, τώρα ίσως ο Σενγκούν»

01:34ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά θα βυθίζονται

00:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στις Αλεούτιες Νήσους

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανεμική» συνεδρίαση στη Wall Street – Οι εξελίξεις στο Chrome μονοπώλησαν το ενδιαφέρον

00:02LIFESTYLE

Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τη νεογέννητη κόρη τους

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία απαγόρεψε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Κωνσταντινούπολη - Φόβοι για διαδηλώσεις κατά του καλλιτέχνη

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό σε απολογία και του ζητάει να ανοίξει τις πύλες

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα βρήκε βρέφος μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» ομολόγησε την ενοχή της για το θάνατο του ηθοποιού

23:17WHAT THE FACT

Ειδικός εξηγεί πώς να σταματήσετε να υποφέρετε από αϋπνία και να βελτιώσετε τον ύπνο σας

23:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Τουρκία θριάμβευσε της Σερβίας και «βλέπει» Ελλάδα - Τα πρώτα ζευγάρια των «16»

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ματσάρα στη Ρίγα, η Τουρκία «λύγισε» τη Σερβία και πήρε την πρωτιά

23:06LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: Υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο με νέα αλλαγή στα μαλλιά της

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Εντοπίστηκε ο πίνακας που κλάπηκε από τους Ναζί - Σε κατ΄οίκον περιορισμό η κόρη αξιωματικού των SS

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:44LIFESTYLE

Στέλλα Κονιτοπούλου: «Δεν σέβονται τα νέα παιδιά, εγώ το έχω νιώσει αυτό»

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν χαρακτήρισε αστειευόμενος τον Πεσκόφ «τεμπέλη που δεν θέλει να δουλέψει»

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Φλόριντα βάζει τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και μαθητών

22:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Εurobasket 2025: Ισοπεδωτική η Γερμανία και άνετη πρωτιά κόντρα στη Φινλανδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Γυναίκα γέννησε μόνη της και εντοπίστηκε νεκρή με το βρέφος

23:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Τουρκία θριάμβευσε της Σερβίας και «βλέπει» Ελλάδα - Τα πρώτα ζευγάρια των «16»

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» ομολόγησε την ενοχή της για το θάνατο του ηθοποιού

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Λισαβόνα: Εκτροχιάστηκε το εμβληματικό τελεφερίκ της πόλης - Τουλάχιστον 15 οι νεκροί και 18 τραυματίες

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι αναφέρει ο Απόστολος Γκλέτσος για τη σύνδεσή του με έναν από τους εμπλεκόμενους

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκπληξη με βροχές - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, υπερθέαμα κεραυνών αυτήν την ώρα

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοσουηδός που έκανε το Διαδίκτυο να δακρύσει παίζοντας ηπειρώτικο μοιρολόι με κλαρίνο, στη μνήμη του πατέρα του

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ο ανώνυμος πληροφοριοδότης και το USB - Τι λέει συγγενής συλληφθέντα

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό σε απολογία και του ζητάει να ανοίξει τις πύλες

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα βρήκε βρέφος μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης

16:28LIFESTYLE

Super Katerina: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πάνος Καμμένος διευκρινίζει: Με έπαιρναν τηλέφωνο και δεν το σήκωνα - Ειρωνεύτηκα για την Κίμπερλι

22:18ΚΟΣΜΟΣ

«Και μια μέρα η συνδρομή έληξε»: Ο οδυνηρός χωρισμός που «συγκίνησε» τα social media

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

08:17ΕΛΛΑΔΑ

1.045 χιλιόμετρα συνεχούς πεζοπορίας και ορειβασίας επί 55 ημέρες: «Στα Βαρδούσια βρήκαμε χιόνι τον Ιούνιο» - Οι τρεις φίλοι που έγιναν viral στο TikTok μιλούν στο Newsbomb

08:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της μαφίας

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Η «γιαγιά Τιτίκα» της Πάτρας που έγινε σύμβολο αυτοθυσίας σε όλη την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ