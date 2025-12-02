Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία - Πότε έρχεται η πρώτη πληρωμή στους δικαιούχους

Πότε εκπνέει η διορία για το επίδομα θέρμανσης 

Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία - Πότε έρχεται η πρώτη πληρωμή στους δικαιούχους
Η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης βρίσκεται σε τελικό στάδιο, με την πλατφόρμα να κλείνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025. Το επίδομα, που διαμορφώνεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια, γεωγραφική ζώνη και τύπο καυσίμου, μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ, καλύπτοντας περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.

Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου για να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η πρώτη δόση του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025, ενισχύοντας τα νοικοκυριά ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Για όσους είχαν ήδη λάβει το επίδομα θέρμανσης την περίοδο 2024-2025, η προκαταβολή ανέρχεται στο60% του συνολικού ποσού που τους καταβλήθηκε πέρυσι. Αντίθετα, οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή 50%, με ελάχιστο ποσό τα 80 ευρώ.

Ορθή δήλωση στοιχείων και απαραίτητα παραστατικά

Επισημαίνεται η σημασία της ακριβούς καταχώρησης των στοιχείων αγοράς καυσίμων για τη σωστή επεξεργασία των αιτήσεων. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα παραστατικά πρέπει να εκδίδονται με το ΑΦΜ που έχει δηλωθεί στην αίτηση, ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση των δεδομένων.

Για άλλα είδη καυσίμων, οι δικαιούχοι οφείλουν να καταχωρούν στην εφαρμογή «τα παραστατικά μου» τον αριθμό απόδειξης, την αξία, το ΑΦΜ και την επωνυμία της επιχείρησης που εκδίδει το παραστατικό.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δώσουν προσοχή στα στοιχεία που καταχωρούν για τις αγορές καυσίμων.

Ιδιαίτερα:

  • Για πετρέλαιο θέρμανσης, το παραστατικό πρέπει να εκδοθεί με ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκε στην αίτηση, ώστε να γίνει σωστή διασταύρωση.
  • Για λοιπά καύσιμα, καταχωρείται στην εφαρμογή «τα παραστατικά μου» ο αριθμός απόδειξης, η αξία, ο ΑΦΜ και η επωνυμία της επιχείρησης.

