ΗΠΑ: Η πιο δύσκολη περίοδος εύρεσης εργασίας στην Αμερική εδώ και χρόνια

Φωτ. Αρχείου - Άνδρας διασχίζει τον δρόμο στην άδεια Times Square κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, στις 23 Μαρτίου 2020, στη Νέα Υόρκη. (AP Photo/Mark Lennihan, File)

Είναι η δυσκολότερη περίοδος των τελευταίων ετών για την αναζήτηση εργασίας στην Αμερική.

Τα νέα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας έδειξαν έναν τέταρτο μήνα χλιαρής αύξησης της απασχόλησης, σύμφωνα με την Washington Post. Η ανεργία καταγράφηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2021, όταν η αμερικανική οικονομία εξακολουθούσε να ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Τώρα, καθώς οι αμερικανικές εταιρείες παλεύουν με τον πληθωρισμό, την οικονομική αβεβαιότητα και τη σκληρή εμπορική πολιτική, πολλές από αυτές μειώνουν το προσωπικό και μεταφέρουν θέσεις εργασίες στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ παράλληλα αποκομίζουν υψηλότερα κέρδη.

Σχεδόν κανένας τομέας της αμερικανικής οικονομίας δεν μένει ανεπηρέαστος από τις περικοπές θέσεων εργασίας: Η απασχόληση σε όλους τους κλάδους παραγωγής αγαθών υποχώρησε τον Αύγουστο, με τις μεγαλύτερες απώλειες να προέρχονται από τη μεταποίηση και τον κλάδο εξορύξεων. Ο τομέας των υπηρεσιών πλήττεται από μαζικές απολύσεις στις επιχειρηματικές και επαγγελματικές υπηρεσίες και στον τομέα της πληροφορικής.

Εν τω μεταξύ, οι κενές θέσεις εργασίας μειώνονται, καθώς οι εργοδότες αναστέλλουν τις προσλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία. Συνυπολογίζοντας την εξασθένιση του καταναλωτικού κλίματος - το οποίο έπεσε σε χαμηλό τριών μηνών τον Αύγουστο - και οι συνθήκες είναι ώριμες για στασιμότητα στην αγορά εργασίας, δήλωσε ο Bill Adams, επικεφαλής οικονομολόγος της Comerica Bank στο Ντάλας, με αποτέλεσμα η οικονομία "να λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα".

Οι εργοδότες πρόσθεσαν 22.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, πολύ κάτω από τις προσδοκίες, ανέφερε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας, ανεβάζοντας το ποσοστό ανεργίας στο 4,3%.

Εν τω μεταξύ, οι αγγελίες για θέσεις εργασίας μειώθηκαν σε σχεδόν όλους τους τομείς σε σύγκριση με πέρυσι, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται στους τομείς της παιδικής φροντίδας, των κοινοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών, της επιστημονικής έρευνας, του λιανικού εμπορίου και της φιλοξενίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Indeed.

Οι διοικητικές θέσεις, όπως οι ανθρώπινοι πόροι και η λογιστική, σημείωσαν επίσης διψήφιες μειώσεις.

«Ενώ ο ρυθμός των απολύσεων έχει επιταχυνθεί κάπως, το ποσοστό προσλήψεων παραμένει αρκετά χαμηλό», δήλωσε ο Mike Fratantoni, επικεφαλής οικονομολόγος και ανώτερος αντιπρόεδρος έρευνας της Mortgage Bankers Association. "Είναι όλο και πιο δύσκολο για τους απολυμένους και για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας να βρουν μια θέση εργασίας".

Ωστόσο, ενώ η αγορά εργασίας παρουσιάζει επιβράδυνση, η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με το 4,3% που καταγράφηκε τον Αύγουστο να υπερβαίνει ελαφρώς το ποσοστό που οι οικονομολόγοι θεωρούν «πλήρη απασχόληση».

Και παρόλο που οι οικονομικές επιπτώσεις των δασμών ανησυχούν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, οι δείκτες των αμερικανικών χρηματιστηρίων κυμαίνονται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και η ύφεση που πολλοί προέβλεπαν δεν έχει ακόμα εκδηλωθεί.

Ορισμένοι, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορούν ευθέως την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ για κάθε οικονομική αδυναμία- ο ίδιος έχει ζητήσει επί μήνες μειώσεις των επιτοκίων. Αν και η κεντρική τράπεζα έχει κρατήσει στάση αναμονής, επικαλούμενη την οικονομική αβεβαιότητα, η άμβλυνση των προοπτικών απασχόλησης αυξάνει την πιθανότητα να αρχίσει να μειώνει το κόστος δανεισμού βραχυπρόθεσμα.

Οι αγγελίες εργασίας που δημιουργήθηκαν τον τελευταίο μήνα, τις οποίες οι οικονομολόγοι θεωρούν ως βασικό δείκτη των σημερινών προθέσεων προσλήψεων, υποδηλώνουν ότι οι εργοδότες εξακολουθούν να δημοσιεύουν κάποιες θέσεις εργασίας, αλλά είτε τις καλύπτουν είτε τις αποσύρουν γρήγορα, αφήνοντας συνολικά λιγότερες καταχωρίσεις.