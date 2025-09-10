ΟΠΕΚΑ: Έως 600 ευρώ ετησίως σε οικογένειες που διαμένουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα

Newsbomb

ΟΠΕΚΑ: Έως 600 ευρώ ετησίως σε οικογένειες που διαμένουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
Φωτογραφία αρχείου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άνοιξε και είναι διαθέσιμη στους δικαιούχους η ψηφιακή πλατφόρμα που αφορά στη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών, που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής του αιτήματός τους και ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι στις 30/10/2025.

Το ποσό της ενίσχυσης είναι 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανά έτος δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, ή 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανά έτος κυμαίνεται μεταξύ 3.000 έως 4.700 ευρώ.

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση του 2024 απορρίφθηκε, πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για το έτος 2025, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων του αιτούντος, ενώ στο τέλος της διαδικασίας θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο η σχετική ειδοποίηση, με email ή με sms.

Όποιοι ωφελούμενοι θέλουν, μπορούν να απευθύνονται και στο ΚΕΠ της περιοχής τους, όπου διαπιστευμένοι υπάλληλοι θα αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν αντ’ αυτών, το σύνολο της διαδικασίας, μέχρι την οριστική κατάθεση και τη σχετική απάντηση.

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση για το 2024 εγκρίθηκε, θα κληθούν (μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων με email και sms), εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, είτε με την είσοδό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής, είτε μέσω ΚΕΠ, να συμπληρώσουν και να επικαιροποιήσουν, στην εκκρεμή αίτηση έτους 2025, τα επιπλέον αναγκαία στοιχεία για τις αυτόματες διασταυρώσεις και στη συνέχεια να τα αποθηκεύσουν, ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητοι αυτόματοι έλεγχοι.

Μετά την ηλεκτρονική διασταύρωση των δεδομένων από την ΑΑΔΕ, ενδέχεται, εφόσον απαιτηθεί, να κληθούν να συμπληρώσουν στην αίτηση επιπλέον στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει οριστική υποβολή της αίτησης, ώστε να θεωρηθεί εν ισχύ για το έτος 2025.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:37ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος - Πρίγκιπας Χάρι: «Συνάντηση κορυφής» στο Clarence House μετά από 1,5 χρόνο

20:32ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: Ανακοίνωση για το τροχαίο με τραμ και λεωφορείο στον Πειραιά

20:29LIFESTYLE

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Αποκάλυψε πόσα κιλά πήρε στις δύο εγκυμοσύνες της

20:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Έως 600 ευρώ ετησίως σε οικογένειες που διαμένουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Κίνδυνος για «ανεξέλεγκτη σύρραξη, ασύλληπτων διαστάσεων»: Η προειδοποίηση του Ιταλού προέδρου

20:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Χαϊδάρι για Chevron-Helleniq Energy: «Είμαστε σημαντικός ενεργειακός παίκτης στη Μεσόγειο»

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Δεκάδες κοντέινερ πέφτουν στην θάλασσα από φορτηγό πλοίο στην Καλιφόρνια

20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εντυπωσίασε η τρίτη εμφάνιση της Γιουβέντους για τη σεζόν 2025-26

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Το ευχαριστώ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στους 20 Έλληνες δασοφύλακες που έδωσαν μάχη με τις πυρκαγιές στην Ισπανία

19:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία απειλεί με αποχώρηση από τη Eurovision 2026 εάν συμμετάσχει το Ισραήλ

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Ντρου Μπάριμορ: Έκανε στο σπίτι της δωμάτιο ευεξίας για να αποφορτίζεται από το άγχος

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Εννέα νεκροί και τουλάχιστον 118 τραυματίες από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησης η επιστροφή του Final 4 στην Αθήνα

19:36LIFESTYLE

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Έρχεται η μεγάλη παραγωγή του ALPHA με διπλό επεισόδιο

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Πού βρέθηκαν τα ρωσικά drones - Τουλάχιστον 12 μέχρι τώρα

19:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Προς Λεωφόρο το ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ

19:19LIFESTYLE

Eurobasket 2025: TikToker εντοπίζει τα «σημάδια» για το κύπελλο - «Είναι γραφτό»

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Τι φέρεται να είπε στον εισαγγελέα ο ηγούμενος της Μονής Μέγα Σπηλαίου για τις εικόνες - Ξεκινά η επίσημη καταγραφή των κειμηλίων

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ στον Πειραιά - 30 ελαφρά τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Κίνδυνος για «ανεξέλεγκτη σύρραξη, ασύλληπτων διαστάσεων»: Η προειδοποίηση του Ιταλού προέδρου

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ στον Πειραιά - 30 ελαφρά τραυματίες

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπέρμιγχαμ: 5χρονη απήχθη και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από 32χρονο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: «Μήνυμα-γρίφος» Τραμπ για την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία - «Here we go»

14:01LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη στον ΣΚΑΪ και ο Ευαγγελάτος

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

17:19LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Έτσι είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα - Βίντεο

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Το παιδί είχε συνεχώς νέες μελανιές, η νύφη μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις», λέει η γιαγιά του βρέφους

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

18:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Ασταμάτητος ο Σλούκας» - Τι είπε για Αντετοκούνμπο, Σπανούλη και Final 4

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Πού βρέθηκαν τα ρωσικά drones - Τουλάχιστον 12 μέχρι τώρα

16:17LIFESTYLE

O ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος σε ακριβό εστιατόριο δίπλα στην Jennifer Lopez

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Κρήτη: Chevron και HELLENiQ Energy υπέβαλαν προσφορά για 4 οικόπεδα

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Τι φέρεται να είπε στον εισαγγελέα ο ηγούμενος της Μονής Μέγα Σπηλαίου για τις εικόνες - Ξεκινά η επίσημη καταγραφή των κειμηλίων

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Δεκάδες κοντέινερ πέφτουν στην θάλασσα από φορτηγό πλοίο στην Καλιφόρνια

16:00LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το τραγικό συμβάν που την οδήγησε στο μοναστήρι και η σχέση της με γνωστό ηθοποιό

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

13:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026: Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας που έφερε τον θρίαμβο της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ