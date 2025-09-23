Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2025: Από σήμερα και μέσω ΚΕΠ οι αιτήσεις – Δικαιούχοι και πίνακας με τα ποσά

Η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ξεκινάει σήμερα 23 Σεπτεμβρίου. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 ευρώ έως 1.375,50 ευρώ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2025: Από σήμερα και μέσω ΚΕΠ οι αιτήσεις – Δικαιούχοι και πίνακας με τα ποσά
Σε ισχύ είναι από την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2025.

Η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου.

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 ευρώ έως 1.375,50 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας στο διάστημα 10/09/2025 – 30/11/2025. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να λάβει και το ειδικό εποχικό βοήθημα και την τακτική επιδότηση ανεργίας, με εξαίρεση τους οικοδόμους.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-dypa

Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:

  • Οικοδόμος
  • λατόμος
  • ασβεστοποιός
  • κεραμοποιός
  • πλινθοποιός
  • αγγειοπλάστης
  • δασεργάτης
  • ρητινοσυλλέκτης
  • καπνεργάτης
  • μουσικός - μέλος οικείου επαγγελματικού σωματείου
  • υποδηματεργάτης
  • μισθωτός ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
  • χειριστής εκσκαπτικών/ανυψωτικών/οδοποιητικών/ γεωτρητικών μηχανημάτων
  • ηθοποιός
  • τεχνικός κινηματογράφου και τηλεόρασης
  • χειριστής και βοηθός χειριστή κινηματογράφου
  • ελεγκτής κινηματογράφου και θεάτρου
  • ταμίας κινηματογράφου και θεάτρου
  • εργαζόμενος τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου
  • σμυριδεργάτης
  • ταξιθέτης θεάτρου - κινηματογράφου
  • χορευτής
  • τεχνικός απασχολούμενος σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

Δικαιούχοι είναι και οι ασφαλισμένοι που έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο (όπως προκύπτει από τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους), εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Η απόφαση παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ.

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2025 ανά επάγγελμα

ΚΛΑΔΟΣ

Ημερομίσθια 2024

Από - Έως

ΠΟΣΟ (€)

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί

95-210

αποκλειστικά στον κλάδο

1017,87€

Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες

50-210

962,85€

Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες

50-210

962,85€

Καπνεργάτες

50-210

962,85€

Μουσικοί - μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου

50-210

687,75€

Υποδηματεργάτες

50-210

687,75€

Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

50-230

962,85€

Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων

70-210

687,75€

Ηθοποιοί

50-210

687,75€

Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης

50-210

687,75€

Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου

50-210

687,75€

Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου

50-210

687,75€

Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου

50-210

687,75€

Εργαζόμενοι τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου

75 και όχι άνω των 50 από 1/10 -31/12

687,75€

Σμυριδεργάτες

50-240

1375,50€

Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου

50-210

687,75€

Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

50-210

687,75€

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

50-210

687,75€

