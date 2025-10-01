Εκπτώσεις φόρου για ηλεκτρονικές πληρωμές – Ποιες αποδείξεις μετράνε διπλά

Τα φορολογικά κίνητρα θα διατηρηθούν και για το 2026 και θα αφορούν στις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Όλοι φορολογούμενοι πληρώνουν με κάρτα ή κάνουν ηλεκτρονικά τη συναλλαγή τους με επαγγελματίες - όπου καταγράφονται υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής - όπως δικηγόρους, κομμωτές, ηλεκτρολόγους, ταξί, φωτογράφους, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς και άλλους, τότε θα έχουν έκπτωση φόρου και για τα εισοδήματα του 2026.

Διπλά θα μετρούν στην κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, και οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, με διάταξη που θα περιληφθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, προβλέπει:

1. Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων του 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως.

Για δαπάνες 5.000 ευρώ η έκπτωση από το εισόδημα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, για 10.000 ευρώ θα ανέλθει στα 3.000 ευρώ και για 15.000 ευρώ στα 4.500 ευρώ.

Αν όμως κάποιος έχει δαπάνες ύψους 20.000 ευρώ δεν θα αφαιρεθεί από το εισόδημά του το 30% των δαπανών δηλαδή 6.000 ευρώ αλλά το ποσό των 5.000 ευρώ που αποτελεί το ανώτατο όριο.

Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου.

Δηλαδή αν κάποιος δηλώσει ετήσιο εισόδημα 4.500 ευρώ και το ποσό που πρέπει με βάση τις δαπάνες να εκπέσει ανέρχεται στα 5.000 ευρώ αυτό θα περιοριστεί αυτόματα στα 4.500 ευρώ.

Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις από ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους και άλλες παραϊατρικές υπηρεσίες «μετράνε» διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος των φορολογούμενων με ηλεκτρονικές δαπάνες. Για παράδειγμα μια αμοιβή 100 ευρώ για ιατρική επίσκεψη εφόσον εξοφλείται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή με IRIS θα μετρά ως δαπάνη 200 ευρώ για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος.