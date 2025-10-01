Εκπτώσεις φόρου για ηλεκτρονικές πληρωμές – Ποιες αποδείξεις μετράνε διπλά

Σε ποιους επαγγελματίες συμφέρει να πληρώνετε ηλεκτρονικά για να έχετε έκπτωση στο εισόδημα του 2026

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Εκπτώσεις φόρου για ηλεκτρονικές πληρωμές – Ποιες αποδείξεις μετράνε διπλά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα φορολογικά κίνητρα θα διατηρηθούν και για το 2026 και θα αφορούν στις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Όλοι φορολογούμενοι πληρώνουν με κάρτα ή κάνουν ηλεκτρονικά τη συναλλαγή τους με επαγγελματίες - όπου καταγράφονται υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής - όπως δικηγόρους, κομμωτές, ηλεκτρολόγους, ταξί, φωτογράφους, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς και άλλους, τότε θα έχουν έκπτωση φόρου και για τα εισοδήματα του 2026.

Διπλά θα μετρούν στην κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, και οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, με διάταξη που θα περιληφθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, προβλέπει:

1. Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων του 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως.

Για δαπάνες 5.000 ευρώ η έκπτωση από το εισόδημα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, για 10.000 ευρώ θα ανέλθει στα 3.000 ευρώ και για 15.000 ευρώ στα 4.500 ευρώ.

Αν όμως κάποιος έχει δαπάνες ύψους 20.000 ευρώ δεν θα αφαιρεθεί από το εισόδημά του το 30% των δαπανών δηλαδή 6.000 ευρώ αλλά το ποσό των 5.000 ευρώ που αποτελεί το ανώτατο όριο.

Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου.

Δηλαδή αν κάποιος δηλώσει ετήσιο εισόδημα 4.500 ευρώ και το ποσό που πρέπει με βάση τις δαπάνες να εκπέσει ανέρχεται στα 5.000 ευρώ αυτό θα περιοριστεί αυτόματα στα 4.500 ευρώ.

Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις από ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους και άλλες παραϊατρικές υπηρεσίες «μετράνε» διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος των φορολογούμενων με ηλεκτρονικές δαπάνες. Για παράδειγμα μια αμοιβή 100 ευρώ για ιατρική επίσκεψη εφόσον εξοφλείται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή με IRIS θα μετρά ως δαπάνη 200 ευρώ για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:55ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί «κυνηγοί» υποβρυχίων στα σύνορα της Ρωσίας

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 69 νεκροί από τα 6,9 ρίχτερ

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Στον «πάγο» οι ΗΠΑ: Ξεκίνησε στον Λευκό Οίκο το χρονόμετρο του shutdown

08:39WHAT THE FACT

Το κρυφό κουμπί που καθαρίζει άλατα από το πλυντήριό σας - Λίγοι το γνωρίζουν

08:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τι είναι το shutdown της κυβέρνησης και γιατί φέτος είναι πιο σοβαρό; Απειλεί με μαζικές απολύσεις ο Τραμπ

08:35LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και προκαλεί «σεισμό» στα social media

08:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορο-μπόνους για ηλεκτρονικές πληρωμές και το 2026 - Ποιες αποδείξεις μετράνε διπλά

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήταν μία φοβερή ζημιά» – Τι λέει θύμα του τροχαίου

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Αναδείχθηκε ο «πρωταθλητής» της Άγριας Φύσης: Ο «Chunk» κέρδισε τον τίτλο της πιο παχύσαρκης Αρκούδας

08:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό το πρωτότυπο Opel Grandland «μιλά» στους πεζούς με φώτα και σύμβολα

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Συγγρού και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:01WHAT THE FACT

Ο Ήλιος ξεφεύγει από τον έλεγχο — Και η NASA δεν ξέρει να εξηγήσει το γιατί

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική σύνδεση στις Άλπεις: Το πέρασμα Μπρένερ ενώνει την Αυστρία και την Ιταλία

07:42WHAT THE FACT

Πρώην τραπεζίτης αγοράζει ορυχείο λιγνίτη για 1,7 εκατ. ευρώ και βρίσκει εκεί «κρυμμένο» θησαυρό σχεδόν 20.000 φορές μεγαλύτερο

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη για ένα μήνα

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδική βία στο Περιστέρι: Επίθεση χούλιγκαν σε εκδρομείς της ΑΕΛ - Βίντεο ντοκουμέντο

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Δεκάδες νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ – Εκατοντάδες τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια - Tι σημαίνει το shutdown για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου

08:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τι είναι το shutdown της κυβέρνησης και γιατί φέτος είναι πιο σοβαρό; Απειλεί με μαζικές απολύσεις ο Τραμπ

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο σπήλαιο – Είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

06:20ΚΟΣΜΟΣ

«Άσε με να σε αγγίξω»: Γυναίκες από τη Γάζα καταγγέλλουν σεξουαλική βία και εκμετάλλευση ακόμη και από μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδική βία στο Περιστέρι: Επίθεση χούλιγκαν σε εκδρομείς της ΑΕΛ - Βίντεο ντοκουμέντο

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Παραλύει» η χώρα λόγω της απεργίας: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και πλοία

08:01WHAT THE FACT

Ο Ήλιος ξεφεύγει από τον έλεγχο — Και η NASA δεν ξέρει να εξηγήσει το γιατί

08:39WHAT THE FACT

Το κρυφό κουμπί που καθαρίζει άλατα από το πλυντήριό σας - Λίγοι το γνωρίζουν

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

07:42WHAT THE FACT

Πρώην τραπεζίτης αγοράζει ορυχείο λιγνίτη για 1,7 εκατ. ευρώ και βρίσκει εκεί «κρυμμένο» θησαυρό σχεδόν 20.000 φορές μεγαλύτερο

06:42BOMBER

Έλεος κάπου με τον Μπισμπίκη

06:24ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές - Τι φέρνει η «Νέα Δομή» σε ιεραρχία, μισθολόγιο, θητεία και εκπαίδευση

05:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 69 νεκροί από τα 6,9 ρίχτερ

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη για ένα μήνα

08:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορο-μπόνους για ηλεκτρονικές πληρωμές και το 2026 - Ποιες αποδείξεις μετράνε διπλά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ