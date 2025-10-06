Bloomberg: Ιστορική μείωση του ελληνικού χρέους, έφτασε σε χαμηλό 16ετίας

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, πριν η χώρα αναγκαστεί να ζητήσει το πρώτο πακέτο διάσωσης στη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης χρέους.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 145,4% του ΑΕΠ το 2025 και να υποχωρήσει περαιτέρω το 2026.

Πρόκειται για σημαντική πτώση από το ιστορικό υψηλό σχεδόν 210% το 2020, ενώ το ποσοστό είναι πλέον χαμηλότερο από το 147,8% του 2010, όταν εγκρίθηκε το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο στην αποκατάσταση της Ελλάδας ως αξιόπιστου δανειολήπτη. Η χώρα έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, εξόφλησε πρόωρα τα δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και σχεδιάζει να κάνει το ίδιο με μέρος των διακρατικών ευρωπαϊκών δανείων διάσωσης. Ως αποτέλεσμα, οι αρμόδιοι προβλέπουν αναλογία χρέους 137,6% του ΑΕΠ για το 2026.

Η πρόοδος είναι εντυπωσιακή, ιδίως σε μία περίοδο που χώρες όπως η Γαλλία, η οποία είχε στηρίξει τα προγράμματα διάσωσης της Ελλάδας, αντιμετωπίζουν τώρα ίδιες δημοσιονομικές αναταράξεις.

Η πολιτική κρίση στο Παρίσι οδήγησε τη διαφορά απόδοσης των γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Ελλάδα έχει βελτιώσει ραγδαία το προφίλ του χρέους της, υπεραποδίδοντας στους δημοσιονομικούς στόχους επί τέσσερα συνεχή έτη. Το 2025 αναμένεται να πετύχει πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ, αντί για το αρχικά προβλεπόμενο έλλειμμα 0,6%, ενώ το προσχέδιο του 2026 προβλέπει μικρό έλλειμμα 0,1%.

Η δημοσιονομική της εικόνα αντιπαραβάλλεται έντονα όχι μόνο με τη Γαλλία, αλλά και με το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το 2024 η Ελλάδα ήταν μία από τις έξι χώρες που παρουσίασαν πλεόνασμα προϋπολογισμού.

Τα υψηλότερα του αναμενομένου έσοδα επέτρεψαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώσει φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής, το οποίο παραμένει σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών.

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,2% το 2025, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, αλλά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ για το 2026 προβλέπεται άνοδος 2,4%.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026 προβλέπει:

– Αύξηση επενδύσεων κατά 5,7% το 2025 και 10,2% το 2026

– Μείωση της ανεργίας στο 8,6% το 2026 από 9,1% φέτος

– Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,2% το 2026 από 2,6% το 2025

– Πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ το 2025 και 2,8% το 2026

– ΑΕΠ σχεδόν 261 δισ. ευρώ (304 δισ. δολάρια) το 2026

Η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην προσέλκυση επενδύσεων από τρίτα κράτη, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας.