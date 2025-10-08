Τις περιοχές με το υψηλότερο και χαμηλότερο ποσοστό φοροδιαφυγής αποκάλυψε η ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποκάλυψε ποιες περιοχές της χώρας σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας αυτό το καλοκαίρι

Τις περιοχές με το υψηλότερο και χαμηλότερο ποσοστό φοροδιαφυγής αποκάλυψε η ΑΑΔΕ
Τις περιοχές που είναι «πρωταθλήτριες» στη φοροδιαφυγή αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία έδωσε την Τετάρτη (08/10) στη δημοσιότητα στοιχεία για τους ελέγχους που διεξήγαγε κατά τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο σε ολόκληρη την επικράτεια και με ειδική στόχευση στους τουριστικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι 5 γεωγραφικές περιφέρειες όπου διαπιστώθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας, ήταν:

  • Δυτική Ελλάδα (νομοί Αιτωλοακαρνανίας 42,07%, Ηλείας 47,22%, Αχαΐας 43,61%)
  • Στερεά Ελλάδα (νομοί Αττικής 37,32%, Εύβοιας 47,44%, Βοιωτίας 34,04%)
  • Πελοπόννησος (νομοί Κορινθίας 54,02%, Αρκαδίας 45,88%, Λακωνίας 42,15%)
  • Κρήτη (νομοί Λασιθίου 42,77%, Χανίων 43,83%)
  • Νότιο Αιγαίο (νομός Κυκλάδων 33% , Δωδεκανήσου 39,72%).

Αντιθέτως, σε χαμηλά επίπεδα παρέμεινε η παραβατικότητα στις ακόλουθες περιοχές:

  • Βόρειο Αιγαίο (νομοί Λέσβου 24,75%, Χίου 22,34%)
  • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (νομοί Δράμας 20,65%, Ξάνθης 23,18%)
  • Δυτική Μακεδονία (νομός Κοζάνης 22,28%)

Το 41% των διενεργηθέντων ελέγχων στόχευσε σε κλάδους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό (δραστηριότητες εστιατορίων, παροχής ποτών, ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) εντοπίζοντας παραβατική συμπεριφορά σε ποσοστό 33,73%.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις εντοπισμού φοροδιαφυγής κατόπιν σχετικών πληροφοριακών δελτίων, όπως μεταξύ άλλων η επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω», με την οποία οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έκαναν έφοδο σε ημερόπλοια της Σαντορίνης, της Κω και άλλων νησιών.

Πρόστιμα και λουκέτα

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επέβαλαν πρόστιμα και λουκέτα 48 και πλέον ωρών, σε 300 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο της εστίασης και της μίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων παραλιών (69%), ενώ εντοπίστηκαν συνολικά 202 περιπτώσεις μη διασύνδεσης POS ταμειακών μηχανών στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 2.590.500 ευρώ.

Ενδεικτικά:

  • Στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε εστιατόριο που δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα e-send 18.515 αποδείξεις, αξίας 275.000 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο και λουκέτο 4 ημερών (υπότροπος).
  • Στην Πάρο, σε επιχείρηση κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων που δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα e-send 7 αποδείξεις συνολικής αξίας 111.000 ευρώ και δεν είχε διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο ύψους 33.360,85 ευρώ και λουκέτο 2 ημερών.
  • Στο Γύθειο Λακωνίας, σε super market που δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα e-send 5.409 φορολογικά στοιχεία, αξίας 101.000 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο και 48ωρη σφράγιση καταστήματος.
  • Στις Σέρρες, σε ζαχαροπλαστείο που δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα e-send 13.246 αποδείξεις, συνολικής αξίας 102.229,69 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο και λουκέτο 4 ημερών (υπότροπος).
  • Στον Πύργο, σε ψητοπωλείο που δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα e-send 6.699 αποδείξεις αξίας 60.338,95 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο και 48ωρο λουκέτο.
  • Στη Μύκονο, κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε κόψει αποδείξεις - για το 2021 και 2022 - 107.000 ευρώ, εισπράττοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και κλείσιμο για δύο ημέρες.
  • Στη Μύκονο, ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει το 2021 μία απόδειξη, 28.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.000 ευρώ. Το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ, συνοδευόμενο από 48ωρο λουκέτο.
  • Στην Κατερίνη, σε κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών ρουχισμού που δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα e-send 6.378 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 35.108,71 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο και 2ήμερο λουκέτο.
  • Στη Σαντορίνη, σε 2 δημοφιλή beach bar που δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις συνολικής αξίας 1.644,25 ευρώ και 1.141,13 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο και λουκέτο 2 ημερών.
  • Στη Ρόδο, σε επιχείρηση εκμετάλλευσης παιχνιδιών θαλάσσης που δεν είχε εκδώσει 20 αποδείξεις συνολικής αξίας 6.489,91 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο, συνοδευόμενο από 48ωρο λουκέτο.
  • Στους Παξούς, σε καφετέρια που εξέδωσε 214 ανακριβή φορολογικά στοιχεία αξίας 3.672,27 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο και λουκέτο 2 ημερών.
  • Στη Σάμο, σε εστιατόριο που δεν είχε εκδώσει 14 αποδείξεις, επιβλήθηκαν προσαυξημένες κυρώσεις λόγω υποτροπής, βάζοντας λουκέτο για 96 ώρες.

Φοροδιαφυγή εντοπίζεται επίσης:

  • σε επιχειρήσεις μίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων παραλίας, με 48ωρα λουκέτα να μπαίνουν σε πλαζ στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τη Ρόδο, τη Σάμο, την Κέρκυρα, τη Σύρο, την Σίφνο, τον Πόρο και την Αίγινα για μη έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας 10.000 ευρώ.
  • σε επιχειρήσεις παροχής προσωπικών υπηρεσιών, με κομμωτήρια και λοιπές υπηρεσίες καλλωπισμού στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα, το Ηράκλειο και πολλά νησιά του Αιγαίου να σφραγίζονται για 2 ημέρες, λόγω μη έκδοσης αποδείξεων αξίας άνω των 55.000 ευρώ συνολικά.

