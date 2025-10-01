Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: Κατηγορίες για απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και οπλοκατοχή

Βαριές ποινικές διώξεις σε βάρος των μελών κυκλώματος που φέρεται να αποκόμισε εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών τιμολογίων και επιστροφών ΦΠΑ άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Άγγελος Βουράκης

Στη άσκηση ποινικής δίωξης για πληθώρα αδικημάτων σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ, προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Ειδικότερα, ασκήθηκε δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού Δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, άμεση συνέργεια στην απάτη, φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη, έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ, άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη, αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων.

Ο εγκέφαλος του κυκλώματος πρόεδρος γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας

Υπενθυμίζεται ότι ο εγκέφαλος του κυκλώματος είχε χρησιμοποιήσει ως βιτρίνα το γυναικείο ποδόσφαιρο για εικονικό ΦΠΑ και ξέπλυμα χρημάτων. Μέσω ομάδας της Ανατολικής Αττικής, που αγωνίζεται στην Α’ Εθνική και πραγματοποίησε εντυπωσιακές μεταγραφές, φαινόταν να υπάρχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια, με μπάτζετ περίπου 400.000€ ετησίως και 4 διεθνείς παίκτριες στο ρόστερ. Στην πραγματικότητα όμως οι παίκτριες και το προσωπικό παραμένουν απλήρωτοι για μήνες, ενώ μόνο λίγες έλαβαν προκαταβολές που είχαν υποσχεθεί στα συμβόλαια. Τα οικονομικά προβλήματα διογκώνονται, παρά το εντυπωσιακό «φαίνεσθαι», ενώ το ανδρικό τμήμα της ομάδας αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλήματα.

