Ανοδικό ξέσπασμα στη Wall Street – Άλμα για τον Nasdaq
Με άνοδο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (13/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Οι επενδυτές κινήθηκαν σε κλίμα αισιοδοξίας για πιθανή αποκλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 587,98 μονάδων (+1,29%), στις 46.067,58 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 490,17 μονάδων (+2,21%), στις 22.694,60 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 102,21 μονάδων (+1,56%), στις 6.654,72 μονάδες.
Ανοδικό ξέσπασμα στη Wall Street – Άλμα για τον Nasdaq
