Πετρέλαιο θέρμανσης: Τι αλλάζει στα παραστατικά αγοράς για να λάβουν την επιδότηση οι δικαιούχοι

Ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης

Γιάννης Φιλιππάκος

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τι αλλάζει στα παραστατικά αγοράς για να λάβουν την επιδότηση οι δικαιούχοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες οδηγίες προς πρατηριούχους και καταναλωτές εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για το πώς θα πρέπει να δηλώνονται τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα ανοίξει η περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης (DIESEL) με μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Με το νέο σύστημα, από τη φετινή χρονιά οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA και όχι στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ όπου καταχωρούνται επί χρόνια, προκειμένου να λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι.

Ωστόσο, προκειμένου να διενεργούνται οι απαραίτητες διασταυρώσεις και καταβάλλεται απρόσκοπτα το επίδομα θέρμανσης, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι είναι απαραίτητο τα παραστατικά πώλησης να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δεδομένα, για την ταυτοποίηση των δικαιούχων.

Αναλυτικότερα, στα δεδομένα των παραστατικών πώλησης, που διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης:

  • ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου (αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης),
  • ο κωδικός και η ποσότητα καυσίμου (κωδικοί καυσίμου «30-Diesel Heating» και «31- Diesel Heating premium») και
  • ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης).

Υπενθυμίζεται ότι τα παραστατικά διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ με δύο τρόπους:

  • μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ ή
  • μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα e-send.

Τέλος, επισημαίνεται ότι:

  • για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, είναι υποχρεωτική η επιλογή της ένδειξης «Επίδομα Θέρμανσης» και
  • στην πλατφόρμα myΘέρμανση υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας του Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου επιστρέφεται ο ΤΚ της διεύθυνσης της παροχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7.00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά στο my1521, με θέμα Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Eπίδομα θέρμανσης - myΘέρμανση > myΘέρμανση, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές σε αρκετές περιοχές – Νέα επιδείνωση από Παρασκευή

05:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ παρασημοφόρησε τον δολοφονημένο Κερκ με το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τι αλλάζει στα παραστατικά αγοράς για να λάβουν την επιδότηση οι δικαιούχοι

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Η ημερομηνία που πέφτει φέτος η «Μαύρη Παρασκευή» με τις μεγάλες προσφορές

04:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: 20 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί από φωτιά σε λεωφορείο

03:24ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Παράταση στις αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

02:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η «επέλαση» των κινέζικων αυτοκινήτων – Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες μειώνουν την παραγωγή

02:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι 20 Οκτωβρίου οι δηλώσεις ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ 2025

02:08ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2025 Δ'/ΕΣΣΟ - Όλες οι πληροφορίες

01:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα στη Wall Street, στη σκιά της εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Κίνας

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τριγμοί στον κυβερνητικό συνασπισμό – Πάγωσε το σχέδιο νόμου για τη στρατιωτική θητεία

01:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ξεκινούν οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

00:40ΕΛΛΑΔΑ

Ένιωσε αδιαθεσία ο Πάνος Ρούτσι – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Tέσσερα φέρετρα με λείψανα ομήρων της Χαμάς επιστρέφουν στο Ισραήλ

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Εμφατική πρόκριση η Αγγλία, γκέλαρε με ρεκόρ Ρονάλντο η Πορτογαλία

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έφυγε από την ζωή αστυνομικός – Ήταν πατέρας δύο παιδιών

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανόραμα Euroleague: Εντός έδρας «σφαλιάρες» για Ολυμπιακό, Φενέρ - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί ο Τραμπ

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τι αλλάζει στα παραστατικά αγοράς για να λάβουν την επιδότηση οι δικαιούχοι

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς» - Μπορεί να το κάνει πράξη;

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 91χρονος παππούς για όσα έκανε στο 12χρονο εγγόνι του

00:40ΕΛΛΑΔΑ

Ένιωσε αδιαθεσία ο Πάνος Ρούτσι – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο θλιβερός λόγος που η Νταϊάν Κίτον φορούσε πάντα καπέλα

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο» μέσα στο κάμπινγκ

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες - Το θολό τοπίο των καταθέσεων

23:45LIFESTYLE

Βαλέρια Κουρούπη για τα όρια στη σάτιρα: «Εγώ ποτέ σήμερα δεν θα έλεγα στον Τάσο Κωστή “γέλα χοντρέ”, μπορεί και να πήγαινα φυλακή»

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Παλαιστίνια μάνα: Έπρεπε να κάψω τα ρούχα των παιδιών μου για να τους μαγειρέψω

21:05ΚΟΣΜΟΣ

«Παίρνουν φωτιά» τα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν: Εκτόξευση πυραύλων

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί να μεταφέρει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω των Δημοκρατικών

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ