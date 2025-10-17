Συνάντηση Πιερρακάκη με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ, Σκοτ Μπέσεντ – Έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, συναντήθηκε σήμερα το πρωί (17/10) στην Ουάσιγκτον με τον υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, με έμφαση στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας στην τεχνολογική καινοτομία και στις ενεργειακές υποδομές, στην ενίσχυση των διατλαντικών εμπορικών σχέσεων και τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στη συνεργασία σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών προκλήσεων.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες, επισημαίνοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική σταθερότητα και η ψηφιακή μετάβαση αποτελούν τους κύριους πυλώνες που καθιστούν τη χώρα μας αξιόπιστο και ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας , με την Ελλάδα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως περιφερειακός κόμβος μεταφοράς, αποθήκευσης και διασύνδεσης ενεργειακών διαδρόμων.

Η σημερινή συνάντηση των δύο υπουργών, στην οποία παρέστη και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είναι η δεύτερη σε διάστημα έξι μηνών. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, επιβεβαιώθηκε η σχέση εμπιστοσύνης και στρατηγικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών αλλά και η αμοιβαία δέσμευση για στενότερο συντονισμό απέναντι στις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις.