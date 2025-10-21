H πρώτη ελληνική εταιρεία που τιμάται με διεθνές βραβείο στη μετεωρολογία

Μια μεγάλη διεθνής διάκριση για την ελληνική καινοτομία στη μετεωρολογία σημειώθηκε στα Hydromet Excellence Awards, όπου η Raymetrics αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία “Best LiDAR Application in Weather and Climate Monitoring”. Η διάκριση αυτή αφορά την πρωτοποριακή χρήση της τεχνολογίας LiDAR (Light Detection and Ranging) στην παρακολούθηση και κατανόηση των μετεωρολογικών και κλιματικών φαινομένων, καθιστώντας τη Raymetrics την πρώτη ελληνική εταιρεία που τιμάται με διεθνές βραβείο στον τομέα της μετεωρολογίας.

Η τεχνολογία LiDAR είναι μια προηγμένη μέθοδος τηλεπισκόπησης που χρησιμοποιεί φως υπό μορφή παλμικού λέιζερ για τη μέτρηση αποστάσεων και την τρισδιάστατη αποτύπωση της ατμόσφαιρας. Η Raymetrics ξεχωρίζει μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών συστημάτων αερολυμάτων LiDAR παγκοσμίως, με τα πιο ακριβή και ισχυρά εργαλεία της αγοράς και μια ισχυρή φήμη εμπιστοσύνης στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει πλήθος εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της αεροπορίας, της μετεωρολογίας, της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, της πολιτικής προστασίας και της άμυνας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται λύσεις πρόγνωσης καιρού, ανίχνευση αερίων, 3D Scanning LiDAR για τον προσδιορισμό ύψους νεφών, μέτρηση ορατότητας και ομίχλης, παρακολούθηση ρύπανσης και ατμοσφαιρικής υγρασίας 24/7.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Raymetrics, Νίκος Κόντος, δήλωσε:

«Η βράβευση αυτή αποτελεί ορόσημο για τη Raymetrics και για την Ελλάδα. Είναι αναγνώριση της επιστημονικής μας συνεισφοράς και της δέσμευσής μας να ενισχύσουμε την κατανόηση των ατμοσφαιρικών συνθηκών και της κλιματικής αλλαγής».

Το βραβείο παρέλαβε η διευθύντρια Πωλήσεων Κωνσταντίνα Ευσταθίου στην τελετή απονομής των Global Hydromet Excellence Awards της Varysian, που τιμούν την αριστεία στη μετεωρολογία, την υδρολογία και τις κλιματικές υπηρεσίες διεθνώς.

Με έδρα την Αθήνα, η Raymetrics συνεργάζεται με μετεωρολογικούς οργανισμούς σε περισσότερες από 40 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της ελληνικής τεχνολογίας στη διεθνή μετεωρολογία.