Πετρέλαιο θέρμανσης: Προβληματισμός για τις διακυμάνσεις της τιμής - 17% ακριβότερο στις Κυκλάδες

Προβληματισμό προκαλεί στους καταναλωτές η μεγάλη διαφορά στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, από περιοχή σε περιοχή, και ειδικά ανάμεσα στις νησιωτικές περιοχές και την ηπειρωτική χώρα.

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στις Κυκλάδες είναι κατά 17% ακριβότερη από αυτή της Αθήνας σύμφωνα με το Open, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να δυσκολεύονται να γεμίσουν τον λέβητά τους.

Η τιμή στα νησιά είναι πιο αυξημένη λόγω των μεταφορικών δυσκολιών. Ο πρόεδρος Πρατηρίων Καυσίμων Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κωνσταντίνος Γαλιατσάτος, δήλωσε ότι «η μεταφορά στην Κεφαλονιά περνάει 40 κύματα. Δηλαδή έρχεται από Αστακό. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια γέφυρα επιπλέον και επιπλέον χιλιομετρική απόσταση για τον μεταφορέα».

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την αγορά οι τιμές αναμένεται να πάρουν την ανιούσα την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς υπήρξαν μεγάλες αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο, όπως ανέφερε ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής.

