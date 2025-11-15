Σύνταξη: Τα «SOS» για την αναγνώριση πλασματικών ετών - Ποιους και πότε συμφέρει

Κέρδος που μπορεί να ξεπεράσει τα 500 ευρώ μηνιαίως φέρνει για τους ασφαλισμένους η αναγνώριση πλασματικών ετών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η εξαγορά οδηγεί όχι μόνο σε υψηλότερη σύνταξη, αλλά και σε συνταξιοδότηση έως και επτά χρόνια νωρίτερα. Το όφελος πολλαπλασιάζεται όταν ο ασφαλισμένος καταφέρνει, μέσω των πλασματικών ετών, να κατοχυρώσει πλήρη αντί μειωμένη σύνταξη, ακυρώνοντας την ποινή του 30% στην εθνική σύνταξη και ενισχύοντας σημαντικά την ανταποδοτική.

Υπάρχουν επτά κρίσιμα σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι πριν προχωρήσουν στην αίτηση αναγνώρισης, όπως αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Στην πράξη, η προσθήκη πλασματικών ετών αυξάνει το ποσοστό αναπλήρωσης, καθώς από τα 35 χρόνια ασφάλισης το ποσοστό φτάνει το 37,31%, ενώ με 40 χρόνια αγγίζει το 50%. Παράλληλα, η αναγνώριση μπορεί να ακυρώσει την ποινή μειωμένης σύνταξης των 130,92 ευρώ, προσφέροντας επιπλέον μηνιαίο όφελος.

Η εξαγορά συμφέρει ακόμη και για ασφαλισμένους με χαμηλότερες αποδοχές, καθώς το όφελος στη σύνταξη δεν εξαρτάται από το πόσο φθηνή ή ακριβή είναι η εξαγορά, αλλά από τα έτη που προστίθενται στον συνολικό συντάξιμο χρόνο, όπως επισημαίνεται στο ίδιο δημοσίευμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η απόσβεση του κόστους εξαγοράς γίνεται σε 6 έως 8 χρόνια, ενώ όσοι από μειωμένη μετακινούνται σε πλήρη σύνταξη μπορούν να ισοφαρίσουν το 100% του ποσού που καταβάλλουν, ακόμη και πιο γρήγορα. Επιπλέον, η εφάπαξ εξόφληση παρέχει έκπτωση 2% για κάθε πλήρες έτος αναγνώρισης.

Σημαντικό πλεονέκτημα των πλασματικών ετών είναι επίσης η δυνατότητα θεμελίωσης παλαιότερων ορίων ηλικίας, ιδίως για όσους ασφαλίστηκαν πριν από το 1993. Με τα πλασματικά, μπορούν να «πιάσουν» τα όρια που ίσχυαν έως το 2012 και να αποφύγουν την αυτόματη άνοδο στα 67.

Το μέγιστο όριο αναγνώρισης είναι 7 έτη για τους περισσότερους ασφαλισμένους, ενώ στο Δημόσιο φτάνει έως και τα 12 έτη, καθώς ο χρόνος λόγω τέκνων υπολογίζεται ανεξάρτητα.

Αναγνωρίζονται χρόνοι στρατιωτικής θητείας, τέκνων, σπουδών, ανεργίας, ασθένειας, άδειες, αλλά και περίοδοι πριν από την εγγραφή σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, έως 5 χρόνια.

Τα παραδείγματα δείχνουν ότι όσοι κερδίζουν περισσότερο είναι εκείνοι που με τα πλασματικά συμπληρώνουν 40ετία και αποφεύγουν τη μειωμένη σύνταξη. Χαρακτηριστικά, μισθωτός με 35 χρόνια και συντάξιμο μισθό 1.240 ευρώ θα λάμβανε μειωμένη σύνταξη 768 ευρώ στα 62. Με αναγνώριση 5 ετών, το ποσό ανεβαίνει στα 1.057 ευρώ.

