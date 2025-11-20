«Ανάσα» στη Wall Street μετά το αρνητικό σερί των τεσσάρων συνεδριάσεων

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (19/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να μπει ένα τέλος στο αρνητικό σερί των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 47,03 μονάδων (+0,10%), στις 46.138,77 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 131,38 μονάδων (+0,59%), στις 22.564,22 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 24,84 μονάδων (+0,38%), στις 6.642,16 μονάδες.