Wall Street: Η Nvidia δεν έσωσε τη συνεδρίαση – Οι επενδυτές ανησυχούν για την «φούσκα» της AI

Με πτώση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Wall Street: Η Nvidia δεν έσωσε τη συνεδρίαση – Οι επενδυτές ανησυχούν για την «φούσκα» της AI
Απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη (20/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο αρχικός ενθουσιασμός λόγω της ισχυρής κερδοφορίας του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia εξανεμίστηκε γρήγορα, καθώς επικράτησαν οι ανησυχίες επενδυτών για τυχόν διογκωμένη αποτίμηση των μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 386,51 μονάδων (–0,84%), στις 45.752,26 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 486,18 μονάδων (–2,16%), στις 22.078,04 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 103,40 μονάδων (–1,56%), στις 6.538,76 μονάδες.

