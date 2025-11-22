Βρετανία: Υπέγραψε συμφωνία μαμούθ 5,24 δισ. δολαρίων με την Ινδονησία για την κατασκευή πλοίων

«Τα πλοία θα κατασκευαστούν στην Ινδονησία με τη χρήση της βρετανικής τεχνογνωσίας

Newsbomb

Βρετανία: Υπέγραψε συμφωνία μαμούθ 5,24 δισ. δολαρίων με την Ινδονησία για την κατασκευή πλοίων
Sea Legend Shipping
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βρετανία και η Ινδονησία σύναψαν συμφωνία για τη ναυτιλία ύψους 4 δισεκατομμυρίων λιρών (5,24 δισεκατομμύρια δολάρια) υπό την ηγεσία της αμυντικής εταιρείας Babcock, η οποία προβλέπει την κατασκευή πλοίων για τη νοτιοανατολική ασιατική χώρα, ανακοίνωσε την Παρασκευή η βρετανική κυβέρνηση.

«Τα πλοία θα κατασκευαστούν στην Ινδονησία με τη χρήση της βρετανικής τεχνογνωσίας στον τομέα της ναυπηγικής, η οποία θα υποστηρίξει 1000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε η βρετανική κυβέρνηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:22ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα συνδιοργάνωσε συνεδρίαση με θέμα την ναυτική ασφάλεια

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο - Είχαν παγιδευτεί σε στοά

02:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρετανία: Υπέγραψε συμφωνία μαμούθ 5,24 δισ. δολαρίων με την Ινδονησία για την κατασκευή πλοίων

01:53ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στο Μεξικό: Συνελήφθησαν επτά σωματοφύλακες δολοφονημένου Δημάρχου για συνέργεια στο έγκλημα

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Ισλαμιστές απήγαγαν 227 μαθητές και καθηγητές από χριστιανικό σχολείο

01:08ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Δραματική τροπή - Πως βρέθηκε στο σπηλαιοβάραθρο η Αμαλία Νικολοπούλου, σε βάθος τεσσάρων μέτρων

00:44ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Δύσκολη νύχτα με εγκλωβισμένους σε ξενοδοχείο - Κλειστοί δρόμοι και κατολισθήσεις

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Μαμντανί: «Είχαμε παραγωγική συνάντηση - Θα τον βοηθήσουμε για μια ασφαλή Νέα Υόρκη»

00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία EuroLeague: Μαζί στην τετράδα και το 8-4 ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δικαστήριο πήρε τα παιδιά από οικογένεια που ζούσε στο δάσος - Πολιτικές προεκτάσεις έλαβε η υπόθεση

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με στύλο - Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

23:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: Αυτός είναι ο ρόλος του Ρόμπερτ Πάτινσον - Δεν θα παίξει τον Ερμή

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστες πήγαν στο Μπάκιγχαμ για... ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά - Viral η «διαφήμιση» που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Μαθητές έφυγαν από φροντιστήριο με την... Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Νερό μηνών έπεσε σε λίγες ώρες - Σε ποια περιοχή έβρεξε περισσότερο

23:23ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: «Ίδρωσε» για 35 λεπτά ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Στη «μάχη» και ο στρατός στην Ήπειρο - Βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο -Αν δεν του αρέσει θα συνεχίσουν να πολεμούν - Ποια εδάφη καλείται να παραχωρήσει η Ουκρανία;

23:08TRAVEL

Νήσος του Μαν: Εκεί που οι Βίκινγκς συνάντησαν τους Κέλτες - Ταξίδι στην ιστορία, στη φύση και στην αδρεναλίνη

23:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρώτη συνάντηση Τραμπ με Μαμντάνι στον Λευκό Οίκο - «Ξεπάγωσαν» οι σχέσεις τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:08ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Δραματική τροπή - Πως βρέθηκε στο σπηλαιοβάραθρο η Αμαλία Νικολοπούλου, σε βάθος τεσσάρων μέτρων

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο -Αν δεν του αρέσει θα συνεχίσουν να πολεμούν - Ποια εδάφη καλείται να παραχωρήσει η Ουκρανία;

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Λύθηκε το μυστήριο με τους σεισμούς - Τι συνέβη κάτω από τον πυθμένα

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Στη «μάχη» και ο στρατός στην Ήπειρο - Βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Ισλαμιστές απήγαγαν 227 μαθητές και καθηγητές από χριστιανικό σχολείο

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

22:15ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Μαρουσάκη: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Stern: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία είναι ντροπή για την Ευρώπη - Κοιτάζει σαν το κουνέλι

00:44ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Δύσκολη νύχτα με εγκλωβισμένους σε ξενοδοχείο - Κλειστοί δρόμοι και κατολισθήσεις

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: ΙΧ έπεσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα - Νεκρή 60χρονη πεζή

21:22LIFESTYLE

Βάνα Μπάρμπα σε Σοφία Μουτίδου: «Γιατί το κάνεις αυτό; Θα φύγω σαν τον Γκλέτσο τώρα»

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: Τι είναι το φαινόμενο «orographic lifting» που «χτύπησε» τη Δυτική Ελλάδα

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Δικαστήριο μπλόκαρε τη δημοπρασία της παλαιότερης γνωστής αριθμομηχανής

23:23ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: «Ίδρωσε» για 35 λεπτά ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί

01:53ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στο Μεξικό: Συνελήφθησαν επτά σωματοφύλακες δολοφονημένου Δημάρχου για συνέργεια στο έγκλημα

06:32LIFESTYLE

Τέσσερις μεγάλες παραγωγές μυθοπλασίας που περιμένουμε – Πότε θα δούμε τις πρεμιέρες

15:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέος Κόσμος: Στη φυλακή ο 29χρονος για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 58χρονου – Τι είπε στην απολογία του

18:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρή απάντηση ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Οι αντιδράσεις της δεν έχουν κανένα έρεισμα στο διεθνές δίκαιο

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Είναι εν δυνάμει βιαστής» φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο ο Βούτσιτς: Κατηγορείται για συμμετοχή στα «σαφάρι θανάτου» του Σεράγεβο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ