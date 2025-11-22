Βρετανία: Υπέγραψε συμφωνία μαμούθ 5,24 δισ. δολαρίων με την Ινδονησία για την κατασκευή πλοίων
«Τα πλοία θα κατασκευαστούν στην Ινδονησία με τη χρήση της βρετανικής τεχνογνωσίας
Η Βρετανία και η Ινδονησία σύναψαν συμφωνία για τη ναυτιλία ύψους 4 δισεκατομμυρίων λιρών (5,24 δισεκατομμύρια δολάρια) υπό την ηγεσία της αμυντικής εταιρείας Babcock, η οποία προβλέπει την κατασκευή πλοίων για τη νοτιοανατολική ασιατική χώρα, ανακοίνωσε την Παρασκευή η βρετανική κυβέρνηση.
«Τα πλοία θα κατασκευαστούν στην Ινδονησία με τη χρήση της βρετανικής τεχνογνωσίας στον τομέα της ναυπηγικής, η οποία θα υποστηρίξει 1000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε η βρετανική κυβέρνηση.
