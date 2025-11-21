Νέα παραίτηση στο BBC: Απποχώρησε εξαιτίας «ζητημάτων διοίκησης» ο Shumeet Banerji

Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του BBC παραιτήθηκε την Παρασκευή (21/11) μετά από κριτική που άσκησε για «ζητήματα διοίκησης» στην ηγεσία του οργανισμού.

Ο Shumeet Banerji ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο για την παραίτησή του την Παρασκευή, σύμφωνα με δήλωση του BBC.

Η νέα παραίτηση στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Βρετανίας έρχεται μετά την αποχώρηση του γενικού διευθυντή της εταιρείας Tim Davie και της διευθύνουσας συμβούλου του BBC News, Deborah Turness, νωρίτερα αυτό το μήνα, μετά από μια διαμάχη σχετικά με το μοντάζ ενός ντοκιμαντέρ του Panorama για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Banerji ανέφερε «ζητήματα διοίκησης» στην ηγεσία της BBC ως τον λόγο πίσω από την παραίτησή του, αναφέροντας σε επιστολή του ότι «δεν ζητήθηκε η γνώμη του» σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στις παραιτήσεις του κ. Davie και της κυρίας Turness, αναφέρει το BBC News.

«Η θητεία του κ. Banerji στο διοικητικό συμβούλιο ως μη εκτελεστικού διευθυντή επρόκειτο να λήξει στα τέλη Δεκεμβρίου και τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες του», δήλωσε εκπρόσωπος της BBC.

«Η αναζήτηση αντικαταστάτη βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και θα σας ενημερώσουμε περαιτέρω εν ευθέτω χρόνω», πρόσθεσε.

Ο κ. Banerji διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο της BBC ως ένας από τους μη εκτελεστικούς διευθυντές τον Ιανουάριο του 2022, με θητεία που έληγε στις 31 Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ήταν υπεύθυνος για τη διατήρηση και την προστασία της ανεξαρτησίας του BBC, ενεργώντας προς το δημόσιο συμφέρον, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου ήταν προς το δημόσιο συμφέρον και ασκώντας ανεξάρτητη κρίση, σύμφωνα με το προφίλ του στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Ο κ. Banerji ίδρυσε την εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών και επενδύσεων Condorcet, η οποία επικεντρώνεται σε εταιρείες τεχνολογίας που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και σε στάδιο ανάπτυξης.

Το 2012, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της συμβουλευτικής εταιρείας Booz And Company. Ο κ. Banerji είναι επί του παρόντος μέλος του διοικητικού συμβουλίου αρκετών εταιρειών, μεταξύ των οποίων και η Hewlett-Packard Company.

