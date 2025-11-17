BBC: «Θα πολεμήσουμε» αν ο Τραμπ ζητήσει 5 δισ. αποζημίωση

Το BBC «θα πολεμήσει» αν ο Τραμπ προσφύγει στα δικαστήρια, διεμήνυσε ο πρόεδρος του Οργανισμού προς τους εργαζόμενους.

Δεν υπάρχει καμία βάση για αγωγή δυσφήμησης σχετικά με την επεξεργασία της ομιλίας του, πρόσθεσε ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή πως σκοπεύει να μηνύσει το BBC αυτή την εβδομάδα, διεκδικώντας έως και 5 δισ. δολάρια, αφού αποκαλύφθηκε ότι ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας μόνταρε αποσπάσματα από ομιλία του με τρόπο που δημιουργούσε την εντύπωση ότι υποκινούσε την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, απέστειλε προσωπική επιστολή προς τον Τραμπ ζητώντας συγγνώμη για το επίμαχο μοντάζ, όπως έκανε γνωστό ο οργανισμός την Πέμπτη· ωστόσο, το BBC υπογράμμισε πως διαφωνεί κατηγορηματικά ως προς το ότι υπάρχει νομική βάση για αγωγή δυσφήμησης.

Ο Τραμπ ανέφερε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι θα κινηθεί νομικά διεκδικώντας «από 1 έως 5 δισ. δολάρια». «Νομίζω ότι πρέπει να το κάνω· άλλωστε παραδέχθηκαν ότι εξαπάτησαν το κοινό», είπε.

Σε email προς το προσωπικό του BBC σήμερα Δευτέρα, όπως αποκαλύπτει το Reuters, ο Σαχ σχολίασε πως υπάρχει έντονη φημολογία για ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη, το κόστος που μπορεί να συνεπάγεται ή ένα πιθανό συμβιβασμό. «Σε όλα αυτά, γνωρίζουμε πολύ καλά το προνόμιο της χρηματοδότησής μας και την ανάγκη προστασίας των Βρετανών πολιτών που πληρώνουν το τέλος λειτουργίας μας», ανέφερε. «Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει καμία βάση για αγωγή δυσφήμησης και είμαστε αποφασισμένοι να την αντικρούσουμε».

