BBC: Ζητά συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ για την εκπομπή «Panorama» - Αρνείται την αποζημίωση

Το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επεισόδιο της εκπομπής «Panorama» στο οποίο αποδείχθηκε ότι είχε αλλοιωθεί η σειρά αποσπασμάτων από ομιλία του, αλλά αρνήθηκε να καταβάλει αποζημίωση, όπως απαιτεί η νομική του ομάδα.

Η βρετανική δημόσια ραδιοτηλεόραση ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα προβάλει ξανά το ντοκιμαντέρ «Trump: A Second Chance?», το οποίο προκάλεσε τη διαμάχη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC News, οι δικηγόροι του Τραμπ απείλησαν με αγωγή ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων (759 εκατομμύρια λίρες) εάν το δίκτυο δεν προχωρήσει σε επίσημη επανόρθωση, δημόσια συγγνώμη και χρηματική αποζημίωση.

Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερη διάσταση μετά τη δημοσιοποίηση ενός δεύτερου παρόμοια επεξεργασμένου βίντεο που προβλήθηκε στο Newsnight το 2022, όπως αποκάλυψε η Daily Telegraph.

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation https://t.co/r9NjgnakMH — BBC News (UK) (@BBCNews) November 13, 2025

Έκπρόσωπος του BBC δήλωσε: «Οι δικηγόροι της BBC απάντησαν στην επιστολή που λάβαμε την Κυριακή από τη νομική ομάδα του Προέδρου Τραμπ. Ο πρόεδρος του BBC, Samir Shah, απέστειλε ξεχωριστή επιστολή στον Λευκό Οίκο, δηλώνοντας ξεκάθαρα στον Πρόεδρο ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο οργανισμός λυπούνται ειλικρινά για τον τρόπο που επεξεργάστηκε το βίντεο της ομιλίας της 6ης Ιανουαρίου 2021.»

Ωστόσο, το δίκτυο αρνείται ότι υπάρχει νομική βάση για αγωγή δυσφήμισης, επιμένοντας ότι η συγγνώμη καλύπτει το σφάλμα.

Η διαμάχη προέκυψε επειδή η εκπομπή είχε συνδέσει δύο ξεχωριστά αποσπάσματα της ομιλίας του Τραμπ —«We’re going to walk down to the Capitol…» και «We fight like hell»— με τρόπο που αλλοίωνε το αρχικό νόημα, παρουσιάζοντάς τον να ενθαρρύνει επιθετική δράση.

?EXCLUSIVE: The BBC doctored footage of a Donald Trump speech a second time and ignored concerns that were raised about it, The Telegraph can reveal.



Listen to the @DailyTPodcast investigation in full here ⬇️https://t.co/fQwvQ22ndU pic.twitter.com/YbMmCSbZtE — The Telegraph (@Telegraph) November 13, 2025

Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι η ομιλία του «σφαγιάστηκε» και ότι ο τρόπος παρουσίασής της «εξαπάτησε» το κοινό.

Το σκάνδαλο είχε σοβαρές εσωτερικές συνέπειες για τον οργανισμό, οδηγώντας στις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή Tim Davie και της επικεφαλής ειδήσεων Deborah Turness.

Η νομική ομάδα του Τραμπ έδωσε προθεσμία έως τις 22:00 της Παρασκευής για να απαντήσει το BBC, ζητώντας «πλήρη και δίκαιη επανόρθωση» και «κατάλληλη αποζημίωση για τη βλάβη που προκλήθηκε».

