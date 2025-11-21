Κυνηγοί παιδεραστών: Το κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης

Η άνοδος των αυτόκλητων «κυνηγών παιδεραστών» σε ΗΠΑ και Βρετανία και η δράση τους στην Ελλάδα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Κυνηγοί παιδεραστών: Το κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα το πρωί, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, έκρινε ως αθώος έναν 27χρονο, κατηγορούμενο για προσέλκυση ανηλίκου για γενετήσιους λόγους.

Ο άνδρας, που όπως ο ίδιος παραδέχθηκε στο παρελθόν είχε καταδικασθεί για βιασμό 15χρονης, είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία που έκανε στην αστυνομία ως θύμα «ληστείας» από ομάδα περίπου 20 ατόμων την ώρα που συναντήθηκε με μια ανήλικη στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την απολογία του είχε προηγηθεί επικοινωνία με την ανήλικη μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας: «Με προσέγγισε μέσω Facebook και μου ανέφερε ότι εκδίδεται. Έλεγε στην αρχή ότι είναι 14 ετών και στη συνέχεια 17. Μου έδειξε τον εαυτό της σε βίντεο. Από τα 70 ευρώ συμφωνήσαμε στα 10 ευρώ. Μου ζήτησε ραντεβού, συναντηθήκαμε και μου επιτέθηκαν. Την ώρα που με χτυπούσαν φώναζαν ότι είμαι «παιδεραστής». Ήταν ανήλικοι αυτοί που με χτύπησαν. Φορούσαν κουκούλες αλλά φαίνονταν τα πρόσωπα τους- δεν τους γνώριζα», ανέφερε ο 27χρονος. Περιγραφή που τοποθετεί το συγκεκριμένο περιστατικό, στο συνεχώς διογκούμενο φαινόμενο των ομάδων «κυνηγών παιδεραστών» που γνωρίζει άνοδο σε ολόκληρο τον κόσμο. Και πριν από την Πολίχνη, έχει ξανασυμβεί και στην χώρα μας, σε Κρήτη αλλά και την Αθήνα, στο οποίο μάλιστα συμμετείχε ο γνωστός Youtuber Κοψιάλης.

Ένα φαινόμενο που γιγαντώνεται διεθνώς

Το κίνημα των«κυνηγών παιδεραστών», περιγράφει ομάδες - ενηλίκων ή ανηλίκων - που υποδύονται ανήλικους για να εντοπίσουν υπόπτους για παιδεραστία, έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο. Με έδρα κυρίως τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, οι ομάδες αυτές συγκεντρώνουν τεράστια προβολή στα κοινωνικά δίκτυα και διαδραματίζουν αμφιλεγόμενο ρόλο στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Σύμφωνα με τους επικριτές τους, προκαλούν ανησυχία για την αύξηση περιστατικών αυτοδικίας και λανθασμένων στοχοποιήσεων.

Η ιστορική βάση του φαινομένου εντοπίζεται στις ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν το Megan’s Law (1996) επέτρεψε την δημόσια καταγραφή καταδικασμένων δραστών. Το 2004-2007, η εκπομπή To Catch a Predator εξέλιξε τις μεθόδους των παγίδων και έφερε την συγκεκριμένη ιδέα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εκστρατεία «Name and Shame» της News of the World το 2000 ανέδειξε το ζήτημα, οδηγώντας σε μαζικές κινητοποιήσεις έξω από σπίτια καταδικασμένων.

Μέχρι το 2019, στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούσαν 191 ενεργές ομάδες κυνηγών παιδεραστών, ενώ έως το 2024 εκτιμάται ότι το 75% των πολιτειών των ΗΠΑ έχει τουλάχιστον μία ομάδα με σταθερή δραστηριότητα. Η παρουσία τους επεκτάθηκε ραγδαία την περίοδο των lockdowns (2020-2021), όταν η αύξηση του online grooming οδήγησε σε μαζικές καταγγελίες.

Πώς λειτουργούν οι ομάδες - μέθοδοι και παραδείγματα


Οι ομάδες κυνηγών παιδοφίλων δημιουργούν ψεύτικα προφίλ ανηλίκων σε διαδικτυακές εφαρμογές. Μπορεί αυτές να είναι εφαρμογές για ραντεβού όπως το Tinder και το Grindr ή πιο «γενικού περιεχομένου» όπως το Reddit και το Discord. Καταγράφουν συνομιλίες, οργανώνουν συναντήσεις και καταγράφουν τις αντιπαραθέσεις με κάμερες κινητών ή bodycams. Σε αρκετές περιπτώσεις, παραδίδουν τα στοιχεία στην αστυνομία, σε άλλες ανεβάζουν τα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Στις ΗΠΑ, οι Dads Against Predators (DAP) και οι Predator Poachers είναι ανάμεσα στις ομάδες με την ευρύτερη δράση. Σύμφωνα με στοιχεία των ίδιων των ομάδων, έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες επιχειρήσεις σε πολλές πολιτείες, με βίντεο που συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Οι δύο όψεις του νομίσματος - συλλήψεις από την αστυνομία αλλά και βίαια περιστατικά αυτοδικίας.

Σύμφωνα με στοιχεία, πάνω από 170 βίαια περιστατικά που συνδέονται με κυνηγούς παιδεραστών έχουν καταγραφεί από το 2023, κυρίως στις ΗΠΑ. 22 ομάδες θεωρείται ότι εμπλέκονται σε επεισόδια βίας, ενώ περίπου 40 άλλες αποφεύγουν τέτοιες πρακτικές. Μόνο 7 από τις 22 βίαιες ομάδες έχουν αντιμετωπίσει κατηγορίες για επιθέσεις.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καταγραφεί αυτοκτονίες ατόμων που εκτέθηκαν δημόσια από κυνηγούς παιδεραστών ενώ ταυτόχρονα οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν υλικό από τέτοιες ομάδες σε 150 και πλέον συλλήψεις.

Ταυτόχρονα όμως και οι ίδιοι οι κυνηγοί είναι αντιμέτωποι με κινδύνους.

Ο 40χρονος Robert Lee, ένας κυνηγός που εργάζονταν για την αποκάλυψη παιδόφιλων, πυροβολήθηκε θανάσιμα το 2023. Ο Lee βραντιμετώπισε δύο άνδρες που κάθονταν σε ένα τραπέζι, κατηγορώντας τον έναν από αυτούς ότι ήταν παιδόφιλος και χτυπώντας τον. Ο άνδρας έβγαλε ένα μαχαίρι και ο άλλος άνδρας στο τραπέζι έβγαλε ένα όπλο και πυροβόλησε τον Lee πολλές φορές, σύμφωνα με το OCSO. Ο Lee μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αργότερα πέθανε από τα τραύματά του.

robert-lee-1.jpg

Η Viral διάσταση στο διαδίκτυο

Βιντεο με καταδιώξεις παιδεραστών, έχουν καταφέρει να φτάσουν εκατομμύρια views σε διάφορες πλατφόρμες.


Σειρές όπως το Pedo Hunters Official Trailer (Daily Caller, 2025) και το ντοκιμαντέρ Investigating America's Child Predator Hunters έχουν δεκάδες χιλιάδες προβολές σε YouTube. Το TikTok, το X και το Kick λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής ισχύος για τις ομάδες κυνηγών παιδεραστών. Πολλά βίντεο συνδυάζουν στιγμιότυπα αντιπαράθεσης, screenshot συνομιλιών και στιγμές σύλληψης. Όπως λένε όμως αναλυτές που παρακολουθούν το φαινόμενο, η επιδίωξη viral επιτυχίας οδηγεί σε ένα είδος «ανταγωνισμού» μεταξύ των ομάδων, με ολοένα πιο ριψοκίνδυνες πρακτικές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί βίντεο διάρκειας 3:15 που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2025 στο X: Ξεκινά με chat logs από grooming 16χρονης και καταλήγει σε σύγκρουση σώμα με σώμα, με τον ύποπτο να χτυπιέται και να πέφτει στο έδαφος. Παρότι το βίντεο συγκέντρωσε μόλις 2.500 προβολές, δείχνει την ένταση και τα όρια που συχνά ξεπερνιούνται.

Σε άλλα posts, μέλη ομάδων εμφανίζονται με μπλουζάκια «Predator Poachers», συνοδεύοντας υπόπτους μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Την ίδια ώρα, infographics όπως ο διαδραστικός χάρτης της New York Times (Μάρτιος 2025) καταγράφουν γεωγραφικά πάνω από 170 περιστατικά βίας.

Το δίλημμα για τις αρχές - χρήσιμες πληροφορίες ή επικίνδυνη αυτοδικία;

Η επιτυχία των κυνηγών παιδοφίλων στο να αποκαλύπτουν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων είναι αδιαμφισβήτητη. Υλικό από παγίδες έχει οδηγήσει σε δεκάδες συλλήψεις σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο. Συχνά μάλιστα, η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες ήταν ακριβείς. Όμως , οι ίδιες μέθοδοι μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Λάθη στις συνομιλίες, λάθος αναγνώριση προσώπων ή η παγίδευση ατόμων χωρίς πραγματική πρόθεση τέλεσης εγκλήματος έχουν καταγραφεί επανειλημμένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ύποπτοι που εκτέθηκαν δημόσια αυτοκτόνησαν ή επιχείρησαν να αυτοκτονήσουν πριν καν εξεταστούν από τις αρχές.

Σύμφωνα με ειδικούς της διαδικτυακής ασφάλειας, το μεγάλο ζητούμενο για τις κυβερνήσεις είναι η ισορροπία: Αξιοποίηση των στοιχείων που προσφέρουν οι κυνηγοί παιδοφίλων, χωρίς να ενθαρρυνθεί ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον αυτοδικίας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αθώους ή να εμποδίσει την ορθή δικαστική διερεύνηση.

Το κίνημα των κυνηγών παιδεραστών συνεχίζει να εξαπλώνεται. Και όσο αυξάνεται η δημοσιότητα στο διαδίκτυο, τόσο μεγαλώνει η συζήτηση γύρω από τα όρια, τις ευθύνες και τις συνέπειες μιας πρακτικής που λειτουργεί ταυτόχρονα ως αποκάλυψη εγκλημάτων - αλλά και ως δυνητικά επικίνδυνη μορφή αυτοδικίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι περιλαμβάνει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ-Πούτιν - Εκτός ΝΑΤΟ η Ουκρανία, στη Ρωσία το Ντονμπάς

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην οδό Καλλιρρόης – Θα ισχύουν έως το τέλος του έτους

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:22ΕΛΛΑΔΑ

«Carbon Farming Schools»: Oι μαθητές καλλιεργούν τη γνώση για το περιβάλλον

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Πότε ξεκινάει το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων - Ρυθμίσεις λόγω έργων και στην Καλλιρρόης

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Απολογείται ο 58χρονος αδελφός του θύματος – Αναμένεται η απόφαση για την προφυλάκιση του 23χρονου για τη βόμβα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Πιέρρ, το Eurogroup και ο υπερβάλλον ανταγωνισμός, οι μηνύσεις της εξεταστικής, η Διαμαντοπούλου και ο Τσίπρας, τα καρφιά Παντελιάδη και ο αποφασισμένος Θεοδωρικάκος, τα ταξίδια των Public

06:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η νέα μελέτη του Προκόπη Παυλοπούλου για τα όρια της επέκτασης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην απονομή της Δικαιοσύνης

06:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο πωλήθηκε για 54,7 εκατ. δολάρια – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για γυναίκα καλλιτέχνιδα

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Νοεμβρίου

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το πρόγραμμα του Big-4 ως το τέλος του 2025 - Φουλ του ντέρμπι μέχρι τις γιορτές!

06:32LIFESTYLE

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης: 10 προγράμματα που έσπασαν το κοντέρ της τηλεθέασης

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Διπλάσια η τιμή στο ψωμί - «Πικρός» ο καφές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η διπλή γιορτή της 21ης Νοεμβρίου και το μηνυμά της

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έλληνες διάσημοι στο μπλοκάκι του ΚΟΚ: Αλκοόλ, ταχύτητα και «γκάζια» για την αποφυγή των ελέγχων

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολεμικό το κλίμα μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Επίθεση Παύλου Μαρινάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Κυνηγοί παιδεραστών: Το Viral κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έφτασε και στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης -

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη σε «όλη την αντιπολίτευση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Κυνηγοί παιδεραστών: Το Viral κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έφτασε και στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης -

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων - Ρυθμίσεις λόγω έργων και στην Καλλιρρόης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος με το «βαρύ» ιστορικό βίας - Από συνεχείς επιθέσεις έως τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Το σχέδιο Τραμπ 28 σημείων για την Ουκρανία: Τι προβλέπει για παραχωρήσεις εδαφών και ΝΑΤΟ - Υπό πίεση ο Ζελένσκι

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η διπλή γιορτή της 21ης Νοεμβρίου και το μηνυμά της

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ: Η Ουκρανία παραχωρεί εδάφη, μένει εκτός ΝΑΤΟ και οδηγείται σε εκλογές σε 100 ημέρες – Τι κερδίζει η Ρωσία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το πρόγραμμα του Big-4 ως το τέλος του 2025 - Φουλ του ντέρμπι μέχρι τις γιορτές!

04:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΛΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε Αττική και Τίρανα για εξάρθρωση κυκλώματος κλοπής ρούχων – Έγιναν οχτώ συλλήψεις – Ο ρόλος της 54χρονης αρχηγού

06:32LIFESTYLE

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης: 10 προγράμματα που έσπασαν το κοντέρ της τηλεθέασης

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Ζαχάροβα κατά Αθήνας: «Η Ρωσία θα απαντήσει στην συμπαραγωγή drones με Ουκρανία »

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Πότε ξεκινάει το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Συγκίνηση και δάκρυα στην πολιτική κηδεία του - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας, παππού Αλέκο», είπε ο Τσίπρας

23:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι 103-82: Ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για να τη διαλύσει

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Βρισηίδα Ανδριώτου για τη συμμορία των καζίνο: «Είμαι η μόνη που διατηρώ επικοινωνία με τον υπαρχηγό»

22:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Τα «SOS» για την αναγνώριση πλασματικών ετών - Ποιους και πότε συμφέρει

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Δικαστήριο μπλόκαρε τη δημοπρασία της παλαιότερης γνωστής αριθμομηχανής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ