Πόσο κοστίζει φέτος το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τα στολίδια - Αναλυτικές τιμές στην αγορά

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Η χριστουγεννιάτικη αγορά έχει ήδη ζωντανέψει, καθώς πολλοί καταναλωτές προτιμούν να προμηθεύονται από νωρίς τα στολίδια και το δέντρο τους, δημιουργώντας αμέσως γιορτινή ατμόσφαιρα στο σπίτι.

Επισκεφθήκαμε τρεις διαφορετικές αγορές στην Αττική για να καταγράψουμε το μέσο κόστος για δέντρα, στολίδια και λαμπάκια. Ένα πλήρως στολισμένο δέντρο μέσου ύψους 1,8-2 μέτρων με 200 LED λαμπάκια και 20 μπάλες μέσης τιμής, μαζί με το δέντρο, φτάνει συνολικά περίπου τα 348€.

Με μικρές παραλλαγές στον αριθμό των στολιδιών ή το μέγεθος των λαμπτήρων, το κόστος μπορεί να κυμανθεί από 300€ έως 400€.

Οι παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι οι καταναλωτές έχουν αρκετές επιλογές για να φτιάξουν ένα όμορφο και πλήρως στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο χωρίς να ξεφύγουν από τον προϋπολογισμό τους.

Σύμφωνα με την έρευνα του Νewsbomb σε τρία διαφορετικά καταστήματα, οι τιμές για τα λαμπάκια κυμαίνονται από 6,99€ για 180 LED, 7,99€ για 200 LED, 8,99€ για 300 LED και φτάνουν έως 15,99€ για 600 LED.

Δείτε το ρεπορτάζ του Newsbomb:

Οι μπάλες ξεκινούν από 1,99€ και μπορεί να φτάσουν έως 12,99€, ανάλογα με το μέγεθος και το υλικό τους.

Όσο για τα δέντρα, οι τιμές τους ποικίλουν ανάλογα με το ύψος και την πυκνότητα.

Ένα δέντρο ύψους 1,5 μέτρου κοστίζει 120€, ένα λευκό δέντρο ίδιου ύψους 125€, ενώ τα δέντρα των 1,65 μέτρων κυμαίνονται από 100€ έως 240€.

Τα δέντρα 1,8 μέτρων στοιχίζουν 240€, ενώ τα δέντρα των 2,1 μέτρων κοστίζουν 290€ και 350€, το δέντρο 2,25 μέτρων 320€ και το μεγαλύτερο ύψους 2,4 μέτρων φτάνει τα 490€.

Υπάρχουν επίσης πράσινα χιονισμένα δέντρα με ύψους 2,10 μέτρων στην τιμή των 350€ και 2,40 μέτρων στα 490€.

Εκτός από τα δέντρα, τα λαμπάκια και τις μπάλες, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν και μια μεγάλη ποικιλία άλλων χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών για το σπίτι τους.

Στα καταστήματα που επισκεφθήκαμε, οι τιμές για τα πιο δημοφιλή είδη ξεκινούν από 10 ευρώ και αυξάνονται αναλόγως το προϊόν.

Ένας Άγιος Βασίλης πωλείται στα 24,90€.

Ένας χιονάνθρωπος κοστίζει 14,99€.

Ενώ ένα στεφάνι πόρτας κοστίζει 9,99€.

Όπως φαίνεται, οι καταναλωτές φέτος έχουν περισσότερες επιλογές σε ποιότητα και τιμή, ενώ η ζήτηση αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται όσο πλησιάζουν οι γιορτές.

Οι πολίτες που μίλησαν στην κάμερα του Νewsbomb εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τις τιμές.

Μία νεαρή φοιτήτρια είπε ότι προγραμματίζει να δώσει περίπου 200€ για νέο δέντρο και στολίδια, ενώ ένας κύριος σημείωσε ότι κρατά τα περσινά στολίδια και κάθε χρόνο προσθέτει κάτι νέο.

Μία κυρία χαρακτήρισε τις τιμές «πολύ καλές» και παρόμοιες με πέρσι.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε αριθμούς

Λαμπάκια:

180 LED – 6,99€

200 LED – 7,99€

300 LED – 8,99€

600 LED – 15,99€

Μπάλες:

1,99€

3,99€

4€

4,50€

4,60€

5€

6,99€

12€

12,99€

Δέντρα:

1,5 μ – 120€

1,5 μ λευκό – 125€

1,65 μ – 100€ / 240€

1,8 μ – 240€

2,1 μ – 290€ / 290€ / 350€

2,25 μ – 320€

2,4 μ – 490€

«Έχουν ξεκινήσει να στολίζουν από 28 Οκτώβρη»

Η υπεύθυνη Καταστημάτων Seasons Stores, Σίσσυ Αλεξιάδου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φέτος έχει ξεκινήσει η κίνηση πάρα πολύ νωρίς και είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με πέρσι. Ο κόσμος προτιμάει να αγοράζει πολύ νωρίς τα στολίδια του και πάρα πολύ νωρίς να στολίζει το χώρο του για να φτιάξει τη διάθεσή του. Οι τιμές σε σχέση με πέρσι έχουν πέσει, πάρα πολλοί έχουν βοηθήσει πολύ τα μεταφορικά, οπότε κατεβάσαμε πάρα πολύ τις τιμές».

«Δέντρο που πέρσι κόστιζε 200€ φέτος κοστίζει 140-130€. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο κόσμος μπορεί να ψωνίσει με μεγαλύτερη άνεση σε σχέση με πέρσι. Και υπάρχουν στα δέντρα υπάρχουν 26 διαφορετικές ποιότητες δέντρων, τις οποίες μπορεί να επιλέξει κανείς αν θέλει να πάρει κάτι οικονομικό, κάτι ακριβότερο ή κάτι πολύ πιο ακριβό και είναι ανάλογα. Οι τιμές τους ξεκινάνε ανάλογα το πόσο αληθοφανές είναι. Το πόσο πυκνό είναι καθορίζει την τιμή του ένα δέντρο. Ξεκινάει από 70€ και μπορεί να φτάσει μέχρι 500€ ανάλογα την ποιότητα και την πυκνότητα του κάθε δέντρου», πρόσθεσε.

Οι μπάλες ξεκινάνε από 30 λεπτά, οι πλαστικές, οι μπάλες και μπορούν να φτάσουν το ίδιο μέγεθος σε γυάλινη ή με πολλά σχέδια πάνω, μπορεί να φτάσει μέχρι και 9€ ή 10€ ανάλογα το πόσο στολισμένη είναι και από τι υλικό είναι φτιαγμένη. Ο κόσμος ξεκινάει πολύ νωρίς να στολίζει, φέτος ξεκίνησαν από τις 28 Οκτωβρίου», συμπλήρωσε.

Έρευνα για τα Χριστούγεννα: Το 59% σκοπεύουν να ξοδέψουν περίπου τα ίδια με πέρσι, ενώ μόνο το 13% θα ξοδέψουν περισσότερα

Μια νέα έρευνα της Ernst & Young για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο αποτυπώνει τη δυσχερή οικονομική πραγματικότητα για πολλούς Έλληνες. Όπως προκύπτει, οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, με έναν στους δύο να σχεδιάζει να περάσει τις γιορτές στο σπίτι, παρέα με φίλους ή οικογένεια. Παράλληλα, το 59% δηλώνει πως θα διαθέσει περίπου τα ίδια χρήματα με πέρσι, ενώ μόλις το 13% προτίθεται να αυξήσει τις δαπάνες του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥ, οι περισσότερες αγορές φέτος θα αφορούν τρόφιμα και ποτά (61%), αλλά και ρούχα και αξεσουάρ (58%).

Όπως δείχνει η έρευνα EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, που πραγματοποιήθηκε από την ΕΥ Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB και την Choose Communications, η διάθεση των Ελλήνων να ψωνίσουν είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, ενώ η τιμή εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής για τους περισσότερους.

Πιο αναλυτικά, το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι σκοπεύουν να ξοδέψουν περισσότερα ανέβηκε στο 13% από το μόλις 4% της προηγούμενης χρονιάς, με τη μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφεται στους νέους 18-29 ετών, όπου το ποσοστό αυτό φτάνει το 26%. Ωστόσο, η πλειονότητα (59%) αναφέρει ότι θα κρατήσει σταθερό το budget των αγορών της για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Αντίθετα, όσοι δηλώνουν ότι θα μειώσουν τα έξοδά τους υποχώρησαν στο 24% από 36%, ενώ μόνο το 3% δεν θα πραγματοποιήσει καθόλου αγορές.

Όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων που θα προτιμηθούν, το 61% του δείγματος σκοπεύει να αγοράσει τρόφιμα και ποτά – κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας – ενώ το 58% θα κατευθυνθεί σε ένδυση και αξεσουάρ, επιλογή που προτιμούν οι νεότεροι. Οι εμπειρίες, όπως φαγητό εκτός σπιτιού ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, φαίνεται να υποχωρούν, συγκεντρώνοντας το 35%, ενώ τα είδη προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς φτάνουν το 32%. Μόλις το 28% σχεδιάζει να αγοράσει τεχνολογικά προϊόντα ή ηλεκτρονικές συσκευές, τη στιγμή που κατά την Black Friday και την Cyber Monday η κατηγορία αυτή αποτελεί πρώτη επιλογή για το 68%.

Η τιμή εξακολουθεί να είναι το σημαντικότερο κριτήριο, με το 90% των καταναλωτών να δίνει προτεραιότητα στο κόστος, αν και το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί σε σχέση με πέρσι.

Η ποιότητα των προϊόντων παραμένει καθοριστική για το 64%. Αντιθέτως, λιγότεροι καταναλωτές θα αναζητήσουν μόνο προσφορές, 44% φέτος έναντι 55% πέρσι, ενώ το brand επανέρχεται δυναμικά, με το 25% να το θεωρεί σημαντικό (έναντι 17% την προηγούμενη χρονιά).

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο που θα περάσουν τις γιορτές, το 53% επιλέγει να μείνει στο σπίτι με πρόσωπα του κοντινού του περιβάλλοντος, τάση που ενισχύεται στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Επιπλέον, το 41% σκοπεύει να αγοράσει δώρα για αγαπημένα πρόσωπα, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (32%) δηλώνει ότι θα προσπαθήσει να αποφύγει τη σπατάλη φαγητού.

Οδηγίες προστασίας για Ασφαλή Χριστούγεννα από το Πυροσβεστικό Σώμα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Χρησιμοποιείτε πάντα φωτιστικά και διακοσμητικά προϊόντα που φέρουν πιστοποίηση καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιθεωρείτε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο τα χριστουγεννιάτικα φωτιστικά σας για διαρροές, κοψίματα, ή καμένες λάμπες καθώς και το φις για καλή προσαρμογή με την πρίζα για την αποφυγή σπινθηρισμών.

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή για την τοποθέτηση των φωτιστικών, καθώς κάποια είναι κατασκευασμένα για εσωτερική ή εξωτερική χρήση, αλλά όχι και για τα δύο.

Αν σκοπεύετε να στολίσετε με φωτιστικά και εξωτερικούς χώρους του σπιτιού σας, να το κάνετε πάντα κατά τη διάρκεια της μέρας για να μπορείτε να βλέπετε τυχόν φθορές στις καλωδιώσεις ή υγρασία που μπορεί να έχει εισχωρήσει στις επαφές. Αν έχουν επαφή με μεταλλικά αντικείμενα μην τα ανάψετε, μέχρι να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και λειτουργούν κανονικά.

Ελέγξτε τα volt των φωτιστικών με αυτά της πρίζας καθώς και σημάνσεις του ΕΛΟΤ για βεβαίωση ελέγχου από αρμόδιο εργαστήριο.

Μην αφήνετε τα φωτιστικά να ακουμπούν σε υλικά που πιάνουν εύκολα φωτιά όπως χαρτιά ή υφάσματα κ.α.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο τοποθετήστε το κάπου που να σας ικανοποιεί σαν θέση, αλλά θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον ένα μέτρο από το τζάκι ή άλλες εστίες και να έχει και την απαιτούμενη ασφάλεια σε ότι αφορά την στήριξη του και να μην είναι σε επαφή με άλλα αντικείμενα του χώρου σας ή να φράσει εξόδους του σπιτιού.

Αν στολίσετε «φυσικό» δέντρο προσέξτε να μην είναι ξεραμένο και προσπαθήστε να το διατηρείτε υγρό με συχνό πότισμα.

Εάν αγοράσετε τεχνητό δέντρο, βεβαιωθείτε πως φέρει πιστοποίηση ότι είναι κατασκευασμένο από βραδυφλεγή υλικά.

Τα παιδιά μαγεύονται από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και δεν θα πρέπει ποτέ να τα αφήνετε να παίζουν χωρίς επιτήρηση κάτω από αυτό. Αναπτήρες, σπίρτα, καλώδια, πρίζες και φωτάκια θα πρέπει να μην είναι προσεγγίσιμα από τα παιδιά. Για να αποφύγετε ανατροπές ή τραυματισμούς, μπορείτε να κόψετε τα χαμηλότερα κλαδιά ή να το στερεώσετε στο ταβάνι με πετονιά.

Αποσυνδέετε πάντα τα φωτιστικά του χριστουγεννιάτικου δέντρου πριν φύγετε από το σπίτι ή πριν πάτε για ύπνο.

ΚΕΡΙΑ

Αν ανάβετε κεριά στο χώρο σας, πρέπει πάντα να τα τοποθετείτε σε σταθερές βάσεις (όχι πλαστικά ή άλλα εύφλεκτα υλικά), να τα έχετε σε απόσταση από κουρτίνες και ποτέ μην τα αφήνετε αναμμένα όταν φεύγετε. Κράτησε τα μακριά από χώρους που μπορεί να υπάρξει ρεύμα αέρα.

Μην τα τοποθετείτε κάτω από ράφια ή άλλες επιφάνειες και αφήστε 10 cm τουλάχιστον απόσταση μεταξύ δύο κεριών.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αναμμένα κεριά για να διακοσμήσετε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, και βεβαιωθείτε ότι κάθε αναμμένο κερί στο χώρο είναι τοποθετημένο μακριά από τα κλαδιά του δέντρου.

