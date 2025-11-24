Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονικά κινείται η χριστουγεννιάτικη αγορά

Με τα περσινά και τα προπέρσινα στολίδια και με τα μελομακάρονα μετρημένα θα κάνουν και φέτος Χριστούγεννα οι περισσότεροι Έλληνες, μια και η γενική ακρίβεια «χτυπά» και την εορταστική αγορά.

Τέλη του Νοεμβρίου και ενώ άλλες χρονιές η χριστουγεννιάτικη καταναλωτική κίνηση είχε ξεκινήσει, φέτος επιχειρηματίες και καταναλωτές συμφωνούν ότι η αγορά κινείται ακόμα σε υποτονικά επίπεδα.

Η εκτίναξη των τιμών στις πρώτες ύλες, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους επιβαρύνει σημαντικά το κόστος παραγωγής σε ζαχαροπλαστεία και καταστήματα εποχιακών ειδών με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να καταλήγουν τελικά στον καταναλωτή.

Ενδεικτικά, φέτος η τιμή στα μελομακάρονα αναμένεται να φτάσει τα 20 ευρώ, οι κουραμπιέδες τα 30 ευρώ και οι δίπλες τα 18 ευρώ.

Οι επαγγελματίες ελπίζουν ότι από τις αρχές Δεκεμβρίου η κίνηση στην αγορά θα αρχίσει να ζεσταίνεται.