ΥΠΑΑΤ: 26 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Τι προβλέπει η νέα δράση και ποιοι είναι οι δικαιούχοι

ΥΠΑΑΤ: 26 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Σε 26 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του νέου προγράμματος για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Προγράμματος Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027, με τη δυνατότητα ένταξης πράξεων να ανέρχεται έως και το 110% του ύψους της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά τύπο παρέμβασης προβλέπει:

  • 19.000.000 ευρώ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας του κλάδου.
  • 7.000.000 ευρώ για δράσεις που μειώνουν το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ή συμβάλλουν σε θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Σημειώνεται ότι μέσω της δράσης ενισχύονται επενδύσεις για:

  • ⁠ίδρυση νέων και επέκταση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και μεταφοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
  • ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας,
  • βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας, αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και ορθολογική διαχείριση αποβλήτων,
  • μείωση λειτουργικού κόστους και ενίσχυση της παραγωγικότητας,
  • μετάβαση σε κυκλική οικονομία και αξιοποίηση υποπροϊόντων,
  • ⁠παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από υπό σύσταση εταιρείες, καθώς και από επιχειρήσεις μεγέθους μεγαλύτερου της κατηγορίας ΜΜΕ.

Σημειώνεται τέλος ότι η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

