Wall Street: Τριμηνιαία αποτελέσματα και Fed στο «μικροσκόπιο» των επενδυτών

Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (26/1) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους σε ανακοινώσεις μεγάλων εταιρειών για τις επιδόσεις τριμήνου, καθώς και στην απόφαση που θα λάβει η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) για τα επιτόκια.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 313,69 μονάδων (+0,64%), στις 49.412,40 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 100,11 μονάδων (+0,43%), στις 23.601,35 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 34,62 μονάδων (+0,50%), στις 6.950,23 μονάδες.