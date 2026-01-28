Αβεβαιότητα στη Wall Street με φόντο τις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια
Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη (27/1) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στην αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) και στην απόφαση που θα λάβει για τα επιτόκια.
O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 408,99 μονάδων (–0,83%), στις 49.003,41 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 215,74 μονάδων (+0,91%), στις 23.817,09 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 28,37 μονάδων (+0,41%), στις 6.978,60 μονάδες.
