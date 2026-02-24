Συντάξεις Μαρτίου 2026: Από σήμερα το πρώτο κύμα πληρωμών σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους

Από το απόγευμα της Παρασκευής έχουν μπει τα πρώτα λεφτά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων. 

Με τον Φεβρουάριο να είναι ο μήνας που παραδοσιακά φέρνει ανατροπές στις πληρωμές των συντάξεων στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων, ανακοινώθηκαν από ΕΦΚΑ οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Μαρτίου 2026.

Παράλληλα, η ανακοίνωση αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας) και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.

Συντάξεις Μαρτίου 2026 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαρτίου 2026 θα διενεργηθούν για 2.568.455 μη μισθωτούς την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις Μαρτίου 2026 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαρτίου 2026 θα διενεργηθούν για τους 1.671.184 μισθωτούς την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Σχόλια
