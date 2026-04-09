Εξάρχου: Ετοιμαζόμαστε για παραγγελία νέου FSRU - Έρχονται νέες συμφωνίες της Atlantic SEE για LNG

Η Atlantic SEE LNG Trade αναμένει να ολοκληρώσει τους επόμενους μήνες αρκετές συμφωνίες αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με αγοραστές σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες θα της επιτρέψουν να προχωρήσει στα σχέδια για την ανάπτυξη μιας ακόμη εγκατάστασης εισαγωγής στην Ελλάδα έως το τέλος της δεκαετίας, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της νεοσύστατης εταιρείας σε πρόσφατη συνέντευξη στο Platts, μέλος της S&P Global Energy.

«Μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, πιστεύω ότι θα έχουμε καλύψει πλήρως την αρχική ποσότητα που είχαμε στο μυαλό μας — περίπου 5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Εξάρχου στις 7 Απριλίου.

Ο Εξάρχου είναι επίσης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής εταιρείας υποδομών AKTOR Group, η οποία κατέχει το 60% της Atlantic SEE. Η ελληνική εταιρεία εισαγωγής φυσικού αερίου και LNG ΔΕΠΑ κατέχει το υπόλοιπο 40%.

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στα τέλη του 2025, υπέγραψε τον Νοέμβριο μια 20ετή σύμβαση πώλησης και αγοράς LNG με την Venture Global, η οποία επιτρέπει στην Atlantic SEE να αγοράζει LNG ύψους έως και 4 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως από τον μεγάλο εξαγωγέα των ΗΠΑ από το 2030, σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου. Η Venture Global δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η Atlantic SEE έχει υπογράψει έκτοτε διάφορα μνημόνια κατανόησης για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου σε αγοραστές σε χώρες γύρω από τον λεγόμενο «Κάθετο Διάδρομο» της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Ουκρανίας, της Αλβανίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Ο κ. Εξάρχου δήλωσε στις 7 Απριλίου ότι η εταιρεία αναμένει να υπογράψει ένα ακόμη μνημόνιο συνεργασίας μέσα στον μήνα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Atlantic SEE προβλέπει να ολοκληρώσει πρώτα τις συμφωνίες με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Ρουμανία.

Η συμφωνία με τη Βοσνία αντιμετωπίζει νομική αβεβαιότητα. Η βοσνιακή κυβέρνηση έχει εκφράσει αντιρρήσεις για το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε με τον παραγωγό αλουμινίου Aluminij Industries και τον ιδιοκτήτη του, τον Όμιλο MT Abraham, υποστηρίζοντας ότι μόνο η βοσνιακή εταιρεία Energoinvest έχει την εξουσιοδότηση να εισάγει φυσικό αέριο στη χώρα.

Ο κ. Εξάρχου δήλωσε ότι το νομικό ζήτημα δεν αποτελεί ανησυχία για την Atlantic SEE. «Το πρόβλημα, νομίζω, δεν είναι δικό μας», είπε. «Είναι πρόβλημα του αγοραστή να το αντιμετωπίσει με την κυβέρνηση της Βοσνίας», επεσήμανε χαρακτηριστικά. Ο Όμιλος MT Abraham δεν απάντησε σε αίτημα του Platts για σχόλιο.

Νέα σχέδια για FSRU

Εκτός από την πώληση του LNG της, η Atlantic SEE πρέπει επίσης να αναπτύξει «κρίσιμη» υποδομή για τη διευκόλυνση των παραδόσεων, ανέφερε ο κ. Εξάρχου. Ενώ η εταιρεία ελπίζει να κλείσει περαιτέρω συμφωνίες προμήθειας για την πώληση έως και 10 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως, σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, η εξασφάλιση της αγοράς για τα 4 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως από την Venture Global θα αρκούσε για να προχωρήσουν τα έργα υποδομής.

«Αν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την απορρόφηση της συμφωνίας με την Venture Global, αυτό αρκεί για να προχωρήσουμε με τις επενδύσεις», είπε.

Η εταιρεία επιθυμεί να επεκτείνει τη δυναμικότητα εισαγωγής LNG της Ελλάδας αναπτύσσοντας μια ακόμη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης. Ελπίζει να διαθέτει μια FSRU δυναμικότητας 4,5-5 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως προς τα τέλη του 2028 ή τις αρχές του 2029 και «το αργότερο» στις αρχές του 2030, σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου.

Αν και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η τοποθεσία, ο κ. Εξάρχου ανέφερε ότι η Atlantic SEE εξετάζει δύο υποψήφιες τοποθεσίες και επί του παρόντος «εστιάζει» στην Αλεξανδρούπολη, όπου βρίσκεται ήδη η μοναδική υφιστάμενη μονάδα FSRU στην Ελλάδα. Ο δεύτερος από τους δύο υφιστάμενους τερματικούς σταθμούς εισαγωγής LNG στην Ελλάδα είναι η χερσαία εγκατάσταση της Ρεβιθούσσας.

Η Atlantic SEE σχεδιάζει να ξεκινήσει τις εργασίες για την παραγγελία της FSRU το φθινόπωρο του 2026 και έχει ήδη αρχίσει συζητήσεις με την κυβέρνηση για την έκδοση των απαραίτητων αδειών, σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου.

Οι εργασίες υποδομής θα περιλαμβάνουν επίσης την τροποποίηση των υφιστάμενων αγωγών για την ενίσχυση της χωρητικότητας ροής φυσικού αερίου από νότο προς βορρά, ανέφερε.

Αντίδραση στον πόλεμο του Ιράν

Ενώ η Atlantic SEE προωθεί μακροπρόθεσμα σχέδια που εκτείνονται μέχρι τα μέσα του αιώνα, προσαρμόζεται επίσης βραχυπρόθεσμα στον πόλεμο του Ιράν που έχει ταράξει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

«Αρχικά, σκοπεύαμε απλώς να ξεκινήσουμε σοβαρές δραστηριότητες το 2030», δήλωσε ο Εξάρχου. «Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή μας ώθησαν να εξασφαλίσουμε ποσότητες νωρίτερα από το προβλεπόμενο.»

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κ. Εξάρχου θεωρεί ότι το πλήγμα που υπέστησαν οι εξαγωγές LNG του Κατάρ από τον πόλεμο εντείνει την εξάρτηση της Ευρώπης από τα φορτία των ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το πότε θα τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

«Η αγορά του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη θα γνωρίσει τεράστια ζήτηση, όπως προβλέπω, αυτόν τον χειμώνα και φυσικά και τον επόμενο», ανέφερε.

Ως εκ τούτου, η Atlantic SEE επιδιώκει να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις αγοράς αμερικανικού LNG προκειμένου να «μεγιστοποιήσει» τη δυνατότητά της να εξασφαλίσει αποστολές το 2027 και το 2028, δήλωσε ο κ. Εξάρχου. Ωστόσο, δήλωσε ότι παραμένει αβέβαιος ως προς το αν οι ΗΠΑ διαθέτουν αρκετό LNG για να εγγυηθούν την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων της Ευρώπης.

«Δεν υπάρχουν επαρκείς ή μεγάλες ποσότητες διαθέσιμες στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή ώστε να μπορέσουν να δεσμευτούν», είπε. «Αυτά τα δύο χρόνια [2027 και 2028], η Ευρώπη θα χρειαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο LNG από τις ΗΠΑ.»

Ο Εξάρχου παραμένει αμετακίνητος, από τις διατλαντικές εντάσεις που έχουν επιβαρύνει τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες. Αν και δήλωσε ότι δεν έχει συνομιλήσει με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τη δέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης για τη διατήρηση των εξαγωγών LNG, είναι «βέβαιος» ότι οι αμερικανοί παραγωγοί θα τηρήσουν τις συμφωνίες προμήθειας.

Παράλληλα, η Atlantic SEE διερευνά και άλλες πηγές εφοδιασμού που βρίσκονται πιο κοντά στους αγοραστές-στόχους της εταιρείας, με σκοπό να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της. «Ήδη εξετάζουμε ορισμένες μικρότερες —αλλά όχι αμελητέες— προμήθειες ευρωπαϊκού φυσικού αερίου», δήλωσε η κ. Εξάρχου.