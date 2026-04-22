Νευρικότητα και πτώση στη Wall Street
Με απώλειες ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη (21/4) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Οι δείκτες
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 293,18 μονάδων (–0,59%), στις 49.149,38 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 144,42 μονάδων (–0,59%), στις 24.259,96 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 45,13 μονάδων (–0,63%), στις 7.064,01 μονάδες.
01:22 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νευρικότητα και πτώση στη Wall Street
23:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
09:18 ∙ WHAT THE FACT
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά
22:48 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
