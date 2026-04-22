Νευρικότητα και πτώση στη Wall Street

Με απώλειες ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη (21/4) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 293,18 μονάδων (–0,59%), στις 49.149,38 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 144,42 μονάδων (–0,59%), στις 24.259,96 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 45,13 μονάδων (–0,63%), στις 7.064,01 μονάδες.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνεχίζεται η «μέγιστη πίεση» στο Ιράν – «Γεμίζουν οι αποθήκες πετρελαίου, πιέζεται η παραγωγή»

01:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νευρικότητα και πτώση στη Wall Street

01:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Η Βαλένθια έχει καλύτερο προπονητή, δεν έχω καλή απόδοση φέτος»

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Ευχαριστίες Σαρίφ σε Τραμπ για την παράταση της εκεχειρίας

00:20ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη αντίδραση από Ιράν: «Η παράταση της εκεχειρίας είναι παγίδα για αιφνιδιαστικό πλήγμα»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αθλητής έτρεξε 42 χιλιόμετρα με δεμένα μάτια για καλό σκοπό

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Παναθηναϊκός»

23:44ΚΟΣΜΟΣ

«Ακυρώστε αυτόν τον γάμο»: Σάλος στο διαδίκτυο για τον Ολυμπιονίκη Νόα Λάιλς όταν είδε το νυφικό

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εργάτης «ξέχασε» να δηλώσει εισοδήματα που ξεπερνούν τις 334.000 ευρώ

23:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Με Μπαρτσελόνα ή Μονακό για την πρόκριση στο Euroleague Final Four 2026

23:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Τρομερή συνεργασία Ροναλντίνιο – Αντριάνο και υπέροχο γκολ, δείτε βίντεο

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Πανικόβλητοι πεζοπόροι τρέχουν να σωθούν από ξαφνική έκρηξη ηφαιστείου στη Γουατεμάλα

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η νύφη το πήρε πάνω της και απογείωσε το γλέντι

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν - Διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό

23:21LIFESTYLE

Η Meryl Streep αποκάλυψε τι είπε στην Anna Wintour πριν από το «The Devil Wears Prada 2»

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τασούλας κήρυξε την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πώς και πού μπορούν να συναντηθούν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός – Όλες οι διασταυρώσεις

23:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Το φοβερό βίντεο με τον μικρό Γιαννάκη να «ξεσπά» σε κλάματα επειδή θα ζήσει από κοντά τον τελικό κυπέλλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν την παγίδευσα» – Τα τελευταία λόγια που «δένουν» το μυστήριο του θανάτου της Μυρτούς

22:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ζιακόπουλου για το νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κινηθεί τα επόμενα τρία 24ωρα

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο στην Αίγυπτο: Η νύφη κατέρρευσε και πέθανε στη γαμήλια δεξίωση

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η νύφη το πήρε πάνω της και απογείωσε το γλέντι

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Καταστροφική αίρεση» οι Μάρτυρες του Ιεχωβά - Απόφαση-σταθμός της Δικαιοσύνης

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

20:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους: Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

20:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Ανάσα» στο παρά πέντε - Παράταση της εκεχειρίας με απόφαση Τραμπ - «Σοβαρά διασπασμένη» η ιρανική ηγεσία

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (21/4/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 5.900.000 ευρώ

22:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λένε για Τσίπρα, Καρυστιανού

19:06ΚΟΣΜΟΣ

«Η βόμβα που γίνεται πύραυλος» – Το νέο όπλο του αμερικανικού Ναυτικού κοστίζει έως και 10 φορές λιγότερο από πύραυλο cruise

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός στα playoffs: Προσοχή... δαγκώνει

01:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Η Βαλένθια έχει καλύτερο προπονητή, δεν έχω καλή απόδοση φέτος»

23:44ΚΟΣΜΟΣ

«Ακυρώστε αυτόν τον γάμο»: Σάλος στο διαδίκτυο για τον Ολυμπιονίκη Νόα Λάιλς όταν είδε το νυφικό

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Έπαιξαν θέατρο για να τους στείλω τα λεφτά, είμαι θύμα» ισχυρίζεται ο 66χρονος λογιστής

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών 31χρονη γυναίκα - Η σύνδεσή της με τη Μυρτώ και τον 23χρονο

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Aίγυπτος: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάνιο πάπυρο της Ιλιάδας μέσα σε μούμια 1600 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ