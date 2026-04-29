Πρωτομαγιά 2026: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι - Τι ισχύει

Την Παρασκευή είναι η Πρωτομαγιά φέτος και αρκετοί εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία για ξεκούραση, καθώς δημιουργείται τριήμερο μαζί με το Σαββατοκύριακο.

Πρωτομαγιά: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους – Πώς αμείβονται

Όπως προκύπτει από τα οριζόμενα της νομοθεσίας η Πρωτομαγιά είναι αργία και μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη εργάσιμη ημέρα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Ειδικότερα, την ημέρα αυτή, απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων, εκτός από τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται ρητά από τη νομοθεσία.

Σε περίπτωση εργασίας, προβλέπεται υποχρεωτική προσαύξηση στις αποδοχές.

Για εργαζόμενους με ημερομίσθιο καταβάλλεται το κανονικό ημερομίσθιο και επιπλέον προσαύξηση 75%.

Για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό ισχύουν διαφορετικοί υπολογισμοί ανάλογα με το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά σε κάθε περίπτωση προβλέπεται προσαύξηση για την απασχόληση σε ημέρα αργίας.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ημέρας με ρεπό, καθώς η Πρωτομαγιά θεωρείται θεσμοθετημένη υποχρεωτική αργία και δεν αντικαθίσταται.