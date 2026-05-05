«Ωρολογιακές βόμβες» τα ακαθάριστα οικόπεδα: Πότε λήγει η προθεσμία για τους ιδιοκτήτες

Snapshot Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπέδων λήγει στις 15 Ιουνίου, με υποχωση συντήρησης καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Τα ακαθάριστα οικόπεδα συνδυάζουν άγρια βλάστηση και απορρίμματα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ, ενώ ψευδείς δηλώσεις καθαρισμού τιμωρούνται με πρόστιμο 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Οι κάτοικοι της Αρτέμιδας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επικίνδυνες συνθήκες που προκαλούν τα ακαθάριστα οικόπεδα.

Η Πολιτική Προστασία σχεδιάζει αύξηση της πρόληψης μέσω περιπολιών και χρήσης drone για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών.

Η έναρξη της αντιπυρικής περιόδου φέρνει στο προσκήνιο το σοβαρό ζήτημα των ακαθάριστων οικοπέδων, καθώς προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα και ποινές φυλάκισης για τους παραβάτες.

Σε αυτοψία του Star στην περιοχή της Αρτέμιδας, αναδείχθηκε το μέγεθος του προβλήματος. Οι εκτάσεις που δεν έχουν συντηρηθεί, σε συνδυασμό με τη συσσώρευση εύφλεκτων υλικών, δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, έτοιμες να προκαλέσουν καταστροφικές πυρκαγιές.

Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση που επικρατεί δίπλα ακριβώς από τις κατοικίες τους. «Θα καούμε μια μέρα ζωντανοί και η αιτία θα είναι οι ασυνείδητοι που είναι δίπλα μας» δηλώνουν χαρακτηριστικά. Παράλληλα προσθέτουν με αγωνία πως «Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα ακαθάριστα οικόπεδα εδώ στην περιοχή μας, είναι ωρολογιακή βόμβα».

Η κατάσταση περιγράφεται ως ένας εκρηκτικός συνδυασμός, αφού εκτός από την άγρια βλάστηση υπάρχουν πεταμένα απορρίμματα που μετατρέπουν τα σημεία σε αυτοσχέδιες χωματερές. Ο κίνδυνος ανάφλεξης είναι τεράστιος, καθώς ακόμα και ένα αναμμένο τσιγάρο αρκεί για να τυλίξει την περιοχή στις φλόγες. Παρά την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, οι εικόνες του ρεπορτάζ μαρτυρούν πως οι ενέργειες πρόληψης είναι ελλιπείς. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία για τους ιδιοκτήτες λήγει στις 15 Ιουνίου.

Σχετικά με το νομικό πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Ιωάννης Αρτοποιός διευκρινίζει πως «Ο καθαρισμός είναι υποχρεωτικός, καθώς επίσης και η συντήρηση των οικοπεδικών χώρων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου».

Τα τσουχτερά πρόστιμα

Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν χρηματικές κυρώσεις οι οποίες ανέρχονται σε ένα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με το ελάχιστο ποσό να ορίζεται στα 200 ευρώ και το μέγιστο στις 2.000 ευρώ. Ακόμη πιο αυστηρές είναι οι ποινές για όσους δηλώσουν ψευδώς ότι προχώρησαν σε καθαρισμό, καθώς το πρόστιμο αγγίζει τα 5.000 ευρώ και συνοδεύεται από ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.

Η ανάγκη για αυξημένη πρόληψη βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης των αρμόδιων φορέων στη Λαμία. Αναφερόμενος στον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, ο υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς υπογράμμισε πως «Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με τα περίπολα που θα βγάλουμε, με τα ντρόουνς τα οποία θα πετάνε, έτσι ώστε ακριβώς να περιορίσουμε τις ενάρξεις των πυρκαγιών αυτών».

