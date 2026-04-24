Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 100 έως… χιλιάδες ευρώ - Πόσο κοστίζει ο καθαρισμός

Snapshot Ο καθαρισμός οικοπέδων πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου 2026 και να διατηρούνται καθαρά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Το κόστος καθαρισμού κυμαίνεται από 35 έως 85 λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο, με τιμές από 100 ευρώ για μικρά οικόπεδα έως και 5.000 ευρώ για δύσκολες και εγκαταλελειμμένες εκτάσεις.

Η κατάσταση του οικοπέδου επηρεάζει σημαντικά το κόστος, με εγκαταλελειμμένα οικόπεδα και συσσωρευμένα απορρίμματα να αυξάνουν το κόστος καθαρισμού.

Οι ιδιοκτήτες που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις καθαρισμού αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 2.000 ευρώ, ενώ ψευδείς δηλώσεις τιμωρούνται με πρόστιμο 5.000 ευρώ και φυλάκιση.

Τα συνεργεία καθαρισμού αναφέρουν αυξημένη ζήτηση το 2026 λόγω μη εμπρόθεσμου καθαρισμού το προηγούμενο έτος και των αυξημένων όγκων βλάστησης εξαιτίας των φετινών βροχοπτώσεων.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων έχει ήδη ξεκινήσει για το 2026, καθώς μέχρι τις 15 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, με τους ιδιοκτήτες να είναι υποχρεωμένοι να συντηρήσουν τον χώρο καθαρό μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Αυτό που απασχολεί, όμως, αρκετούς ιδιοκτήτες, εκτός από το να προλάβουν να είναι εμπρόθεσμοι, είναι και το κόστος του καθαρισμού. Οι ιδιοκτήτες μπορούν βέβαια να αναλάβουν μόνοι τους τον καθαρισμό του οικοπέδου τους, ωστόσο, αρκετές φορές οι εργασίες μπορεί να είναι αρκετά απαιτητικές για να τις αναλάβει κάποιος μη επαγγελματίας.

Ο καθαρισμός προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες, μισθωτές ή επικαρπωτές οικοπέδων οφείλουν να απομακρύνουν ξηρά δέντρα, κλαδιά, ξερά χόρτα, θαμνώδη βλάστηση και άλλα εύφλεκτα υλικά. Φέτος, μάλιστα, όπως επεσήμαναν και στο Newsbomb συνεργεία που αναλαμβάνουν τον καθαρισμό, λόγω των μεγάλων όγκων βροχής κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα οικόπεδα έχουν περισσότερα χόρτα από ότι συνήθως και ενδέχεται οι εργασίες να είναι και κατά τι πιο δύσκολες.

Από μικρά οικόπεδα, λοιπόν, που καθαρίζονται με περίπου 100 ευρώ έως εγκαταλελειμμένες εκτάσεις που θυμίζουν χωματερές και μπορεί να απαιτούν μέχρι και χιλιάδες ευρώ, η αγορά των συνεργείων καθαρισμού αποτυπώνει μια πραγματικότητα με μεγάλες αποκλίσεις. Η βασική εικόνα, ωστόσο, είναι σαφής: όσο πιο αμελημένο είναι ένα οικόπεδο, τόσο πιο ακριβός είναι ο καθαρισμός του.

Πόσο μπορεί να πληρώσει ένας ιδιοκτήτης για τον καθαρισμό του οικοπέδου του

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς και συνεργείων που μίλησαν στο Newsbomb, το κόστος καθαρισμού το 2026 ξεκινά από σχετικά χαμηλά επίπεδα, αλλά μπορεί να εκτοξευθεί ανάλογα με τη δυσκολία της εργασίας. Σε γενικές γραμμές το κόστος κινείται από 35 λεπτά έως 85 λεπτά το τετραγωνικό.

Οι «εύκολες» περιπτώσεις:

Ένα μικρό οικόπεδο 200 τ.μ. μπορεί να καθαριστεί ακόμη και με 80 ευρώ αν οι εργασίες είναι εύκολες και το συνεργείο δεν χρειαστεί μηχανήματα, με τη συνήθη τιμή για αυτή την έκταση να κυμαίνεται στα 100–120 ευρώ.

Για 500 τ.μ., ένα απλό «φρεσκάρισμα», και πάλι χωρίς μηχανήματα, κοστίζει περίπου 100–150 ευρώ.

Σε επίπεδο στρέμματος, οι τιμές ξεκινούν από περίπου 250 ευρώ για εύκολες περιπτώσεις, δηλαδή ξεχορτάριασμα ομαλού και επίπεδου εδάφους, και μπορεί να φτάσουν τα 400 ευρώ.

Ωστόσο, αυτή είναι μόνο η «καλή» πλευρά της αγοράς, καθώς ανάλογα με τη δυσκολία, το έδαφος, τις εργασίες και το αν χρειάζονται ή όχι μηχανήματα το κόστος μπορεί να ανέβει σημαντικά.

Στα «δύσκολα»:

Για ένα στρέμμα με μόνο χόρτα, αλλά σε ορεινή και δύσβατη περιοχή οι τιμές ξεκινούν από τα 450 ευρώ, ενώ για δύσκολες περιπτώσεις καθαρισμού μορεί να φτάσουν μέχρι και τα 5.000 ευρώ.

Ένα οικόπεδο 500 τ.μ. αν έχει ξερά κλαδιά και χρειάζεται απομάκρυνση υλικών, το κόστος μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2.000 ευρώ.

Από εκατοντάδες σε χιλιάδες ευρώ

Η μεγάλη διαφορά δεν βρίσκεται τόσο στην έκταση, αλλά κυρίως στην κατάσταση του οικοπέδου. Ένα οικόπεδο που συντηρείται κάθε χρόνο παραμένει σε χαμηλό κόστος. Όμως ο καθαρισμός ενός εγκαταλελειμμένου χωραφιού μπορεί να κοστίσει χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με επαγγελματίες του χώρου, από εκεί που ένα οικόπεδο μπορεί να κοστίσει μερικές εκατοντάδες ευρώ αν χρειάζεται απλά ξεχορτάριασμα (100-150 ευρώ), το κόστος καθαρισμού του ίδιου οικοπέδου μπορεί να «εκτοξευτεί» σε χιλιάδες αν έχει ξερά κλαδιά και συσσωρευμένα υλικά.

Η διαφορά είναι τεράστια και κυρίως αποτυπώνει το ότι δεν πληρώνει κανείς τα τετραγωνικά, αλλά την εγκατάλειψη του οικοπέδου.

Αυξημένη η ζήτηση φέτος

Το 2026 καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα στην αγορά καθαρισμών. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, αρκετοί ιδιοκτήτες πέρυσι δεν καθάρισαν τα οικόπεδά τους εμπρόθεσμα, κάτι που τους επέφερε πρόστιμα, επομένως φέτος ήδη αρκετοί έχουν αρχίσει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και να αναζητούν τρόπους καθαρισμού των οικοπέδων τους.

Η υποχρέωση καθαρισμού παραμένει αυστηρή, με την προθεσμία να λήγει στις 15 Ιουνίου και τη διατήρηση των οικοπέδων καθαρών να είναι υποχρεωτική έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου.

Τα... περίεργα που μπορεί να βρεθούν

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ο καθαρισμός ενός οικοπέδου, μπορεί να αποκαλύψει και μια… πιο ασυνήθιστη εικόνα από την αναμενόμενη. Όπως αναφέρουν συνεργεία, ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, μπορεί να μοιάζει περισσότερο σαν χωματερή, παρά σαν χωράφι.

Σε επί χρόνια εγκαταλελειμμένα οικόπεδα έχουν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων:

κλαδιά και ξερά φυτά σε μεγάλες ποσότητες

σακούλες απορριμμάτων

ρούχα και παλιά αντικείμενα

έπιπλα και οικιακός εξοπλισμός

μεταλλικά αντικείμενα και σίδερα

Σε ακραίες περιπτώσεις, έχουν βρεθεί ακόμη και θαμμένα οχήματα, όπως αυτοκίνητο με οκτώ λάστιχα σε οικόπεδο δίπλα σε μηχανουργείο που χρησιμοποιούσε τον χώρο ως σημείο απόρριψης άχρηστων υλικών.

Τέτοιου είδους ευρήματα, πάντως, μπορούν να εκτοξεύσουν το κόστος καθαρισμού, καθώς απαιτείται η απομάκρυνση, η μεταφορά και συχνά η ειδική διαχείριση των αποβλήτων.

Τα πρόστιμα

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται:

πρόστιμο 500 ευρώ εάν δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού,

πρόστιμο 100 ευρώ εάν έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής δήλωσης, όπως λόγω αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλικίας, αναπηρίας ή λόγου ανωτέρας βίας, που καθορίζεται με την κοινή απόφαση, η δήλωση υποβάλλεται με φυσικό τρόπο στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην κατά τόπον αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και αποστέλλονται με επιμέλειά τους στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Π.Σ.

Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον Δήμο:

πρόστιμο ύψους 1,00 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο ποσό τα 2.000 ευρώ και

η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών, εφόσον ο Δήμος προβεί σε καθαρισμό του χώρου.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την εικόνα της αγοράς είναι ξεκάθαρο: έγκαιρος καθαρισμός για αποφυγή προστίμων, αλλά και για μειωμένο κόστος καθαρισμού χρόνο με τον χρόνο.

