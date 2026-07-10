Ασανσέρ: Η τελευταία ευκαιρία για την απογραφή ανελκυστήρων χωρίς πρόστιμο - Τι πρέπει να κάνετε

Snapshot Παρατείνεται έως τις 10 Ιουλίου 2027 η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων, με μεταβατική διαδικασία χωρίς πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Η απογραφή νέων ανελκυστήρων μετά την 1η Ιουνίου 2026 πρέπει να γίνεται εντός 90 ημερών από την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης από τον εγκαταστάτη.

Δεν επιτρέπεται η τακτική συντήρηση ανελκυστήρα χωρίς αριθμό μητρώου απογραφής, εκτός από εργασίες ασφαλούς ακινητοποίησης ή αποτροπής άμεσου κινδύνου.

Οι διοικητικές κυρώσεις για μη απογραφή ανεκυστήρων εκτός μεταβατικής περιόδου παραμένουν σε ισχύ και επιβάλλονται μετά από καταγγελίες ή ελέγχους.

Υπεύθυνη για την εφαρμογή της ρύθμισης και την επιβολή προστίμων ορίζεται η Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων του υπουργείου Ανάπτυξης. Snapshot powered by AI

Σήμερα η τελευταία ευκαιρία για τη δήλωση απογραφής των ανελκυστήρων χωρίς πρόστιμο για όσους δεν πρόλαβαν την εμπρόθεσμη ημερομηνία στις 30 Ιουνίου.

Ύστερα από τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης, η δυνατότητα απογραφής των ανελκυστήρων επεκτάθηκε έως και σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο υπεύθυνος συντηρητής ή ο εγκαταστάτης μπορεί να καταθέσει την απογραφή ανελκυστήρα με υπεύθυνη δήλωση τουλάχιστον ενός ιδιοκτήτη, διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου, χωρίς την επιβολή προστίμου στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Παράλληλα, δόθηκε και ένα περιθώριο 90 ημερών για τη δήλωση νέων εγκαταστάσεων που ολοκληρώθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας απογραφής. Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της μη εμπρόθεσμης απογραφής νέων ανελκυστήρων που εγκαταστάθηκαν σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν προβλεπόταν η σχετική υποχρέωση, καθώς και να οργανωθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης της απογραφής των υφιστάμενων ανελκυστήρων.

Δήλωση ανελκυστήρα εντός 90 ημερών από την εγκατάσταση

Η ρύθμιση προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση της βασικής προθεσμίας απογραφής, το Μητρώο θα εξακολουθήσει να δέχεται δηλώσεις για ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουνίου 2026, για υφιστάμενους ανελκυστήρες που δεν απογράφηκαν εμπρόθεσμα, καθώς και για διορθώσεις, μεταβολές ή συμπληρώσεις στοιχείων ήδη απογεγραμμένων ανελκυστήρων.

Για τους ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουνίου 2026 προβλέπεται ότι η απογραφή πραγματοποιείται με ευθύνη του εγκαταστάτη εντός 90 ημερών από την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης (σήμανση CE), χωρίς την επιβολή προστίμου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η απογραφή θεωρείται εκπρόθεσμη.

Παράταση έως τις 10 Ιουλίου για τις απογραφές

Παράλληλα, έως τις 10 Ιουλίου 2027 προβλέπεται μεταβατική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος συντηρητής ή ο εγκαταστάτης μπορεί να προβαίνει στην απογραφή ανελκυστήρων που δεν έχουν απογραφεί εμπρόθεσμα, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης τουλάχιστον ενός ιδιοκτήτη, διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου, χωρίς την επιβολή προστίμου στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προβλεπόμενη διαδικασία δεν συνιστά παράταση της προθεσμίας απογραφής ούτε θίγει την επιβολή διοικητικών προστίμων στις περιπτώσεις εντοπισμού μη απογεγραμμένου ανελκυστήρα εκτός της μεταβατικής διαδικασίας, είτε ύστερα από καταγγελία είτε κατόπιν ελέγχου. Στόχος της ρύθμισης είναι η ολοκλήρωση της καταγραφής του συνόλου των ανελκυστήρων της χώρας, η ενίσχυση της ασφάλειάς τους και η συμμόρφωση της αγοράς.

Καμία συντήρηση ανελκυστήρα χωρίς αριθμό μητρώου

Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι η τακτική συντήρηση ανελκυστήρα που δεν διαθέτει αριθμό απογραφής δεν μπορεί να ολοκληρώνεται νόμιμα πριν από την απογραφή του στο Μητρώο, με εξαίρεση τις απολύτως αναγκαίες εργασίες για την ασφαλή ακινητοποίηση ή την αποτροπή άμεσου κινδύνου.

Παράλληλα, εισάγεται εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό της διαδικασίας εκπρόθεσμης απογραφής, της ψηφιακής επιβολής και της είσπραξης των προβλεπόμενων προστίμων, ενώ ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της ρύθμισης ορίζεται η Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

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