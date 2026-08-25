Από Δευτέρα στα ράφια πάνω από 1.150 προϊόντα με μειωμένες τιμές, έως και 20% οι εκπτώσεις

Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και άλλα αγαθά πρώτης ανάγκης

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Από Δευτέρα στα ράφια πάνω από 1.150 προϊόντα με μειωμένες τιμές, έως και 20% οι εκπτώσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Με περισσότερους από 1.150 κωδικούς προϊόντων καθημερινής χρήσης σε χαμηλότερες τιμές ξεκινά από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τον περιορισμό του κόστους ζωής. Όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο αριθμός των προϊόντων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενδέχεται να ξεπεράσει τελικά τους 1.500 κωδικούς, καθώς καθημερινά προστίθενται νέοι προμηθευτές και προϊόντα.

Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και άλλα αγαθά πρώτης ανάγκης, με τις μειώσεις τιμών να ξεκινούν από 5% και σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν ακόμη και το 20%.

Την ημέρα έναρξης της πρωτοβουλίας το υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να παρουσιάσει και τα στοιχεία για το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα προκύψει για τα ελληνικά νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές.

Οι χαμηλότερες τιμές θα ισχύσουν υποχρεωτικά έως το τέλος Οκτωβρίου για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διατήρησής τους έως τις 31 Δεκεμβρίου, με την αντικατάσταση ή ανανέωση των κωδικών που περιλαμβάνονται στη συμφωνία.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος προειδοποίησε ότι ο προσεχής χειμώνας ενδέχεται να είναι πληθωριστικά δύσκολος, καθώς οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και οι διεθνείς συγκρούσεις δημιουργούν αβεβαιότητα στις αγορές, με βασική ανησυχία την πορεία των τιμών της ενέργειας και ιδιαίτερα του πετρελαίου. Επιπλέον, βιομηχανίες και αλυσίδες σούπερ μάρκετ επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις από τις αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Ανάπτυξης είχε συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, με αντικείμενο τη γενικότερη πορεία της οικονομίας και τις πρωτοβουλίες στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

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