Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης των πληρωμών από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου (2)

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 11 Σεπτεμβρίου

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Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης των πληρωμών από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου (2)
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  • Από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, ο eΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 38.020.000 ευρώ σε 69.800 δικαιούχους.
  • Ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για αποφάσεις εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 22.000.000 ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.000.000 ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
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Συνολικά 38.020.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 69.800 δικαιούχους επιδομάτων, από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

  • Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 22.000.000 ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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