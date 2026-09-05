Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει με το «πρόστιμο» αν δεν έχετε βγάλει

Snapshot Δεν υπάρχει πρόστιμο για όσους δεν έχουν εκδώσει ή καθυστερούν να εκδώσουν τη νέα ταυτότητα.

Οι παλιές ταυτότητες με πλαστικοποίηση ισχύουν στην Ελλάδα έως τον Σεπτέμβριο του 2027, αλλά δεν επιτρέπονται για διεθνή ταξίδια από τις 3 Αυγούστου.

Οι νέες ταυτότητες χωρίς προσωπικό αριθμό ισχύουν κανονικά, αλλά πλέον δεν εκδίδονται ταυτότητες χωρίς προσωπικό αριθμό.

Τα απατηλά μηνύματα που ζητούν πληρωμή ή προσωπικά στοιχεία για την έκδοση ταυτότητας είναι ψευδή και πρέπει να αγνοούνται.

Οι πολίτες καλούνται να μην ακολουθούν συνδέσμους από ύποπτα μηνύματα και να μην αποκαλύπτουν προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα. Snapshot powered by AI

Δεν προβλέπεται κανενός είδους πρόστιμο για τους πολίτες που δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση της νέας ταυτότητας ή καθυστερούν να την εκδώσουν.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, κυκλοφορούν μηνύματα που επιχειρούν να δημιουργήσουν σύγχυση και να πείσουν τους πολίτες ότι πρέπει να εκδώσουν άμεσα τη νέα ταυτότητα, διαφορετικά θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο.

Πρόκειται για απατηλά μηνύματα, με τους πολίτες να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πατούν σε συνδέσμους που περιέχονται σε αυτά.

Πότε παύουν να ισχύουν οι παλιές ταυτότητες

Οι παλαιού τύπου ταυτότητες με πλαστικοποίηση θα πάψουν να ισχύουν για χρήση εντός Ελλάδας τον Σεπτέμβριο του 2027.

Για διεθνή ταξίδια, οι συγκεκριμένες ταυτότητες δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν από τις 3 Αυγούστου, καθώς δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Από την άλλη, οι νέες ταυτότητες που έχουν ήδη εκδοθεί και δεν αναγράφουν προσωπικό αριθμό εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

Ωστόσο, πλέον δεν εκδίδονται νέες ταυτότητες χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση προσωπικού αριθμού πολίτη.

Ποιοι πρέπει να εκδώσουν νέα ταυτότητα

Όσοι πολίτες επιθυμούν να αναγράφεται στην ταυτότητά τους ο προσωπικός αριθμός και διαθέτουν ήδη ταυτότητα νέου τύπου, μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση νέας.

Δεν υπάρχει, όμως, κάποια γενική υποχρέωση που να συνοδεύεται από πρόστιμο για όσους δεν έχουν ακόμη αντικαταστήσει την παλιά τους ταυτότητα.

Το μήνυμα-παγίδα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα μηνύματα που εμφανίζονται ως δήθεν επίσημες ειδοποιήσεις του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το Star News, σε ένα από τα μηνύματα ο αποστολέας εμφανίζεται ως «GOV – GR» και αναφέρει στον παραλήπτη ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας.

Στη συνέχεια, ζητείται από τον πολίτη να καταβάλει χρήματα, με χαρακτηριστική την προτροπή: «Πληρώστε εδώ για να αποφύγετε την κύρωση».

Σε άλλες περιπτώσεις, οι απατεώνες ισχυρίζονται ότι το ραντεβού για την έκδοση της νέας ταυτότητας δεν ολοκληρώθηκε και ζητούν από τον παραλήπτη να επιβεβαιώσει προσωπικά στοιχεία.

Στόχος είναι να οδηγήσουν το θύμα σε έναν σύνδεσμο και να το κάνουν να αποκαλύψει ευαίσθητα προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα ή ακόμη και να πραγματοποιήσει κάποια πληρωμή.

Οι πολίτες δεν θα πρέπει να ακολουθούν συνδέσμους που περιέχονται σε τέτοια μηνύματα και να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.