Σαρωνικός κόλπος: Συγκρούστηκε σκάφος με λέμβο - 19 επιβαίνοντες, ένας χωρίς τις αισθήσεις του

Στη θαλαμηγό επέβαιναν έξι επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος, ενώ στη λέμβο επέβαιναν δύο άτομα

Σωτήρης Σκουλούδης

Σαρωνικός κόλπος: Συγκρούστηκε σκάφος με λέμβο - 19 επιβαίνοντες, ένας χωρίς τις αισθήσεις του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συγκρούστηκε θαλαμηγό σκάφος με λέμβο στον Σαρωνικό κόλπο κοντά στα Ίσθμια.
  • Στη θαλαμηγό επέβαιναν 17 άτομα, ενώ στη λέμβο δύο.
  • Οι δύο επιβαίνοντες της λέμβου διασώθηκαν, αλλά ένας ήταν χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο.
  • Ο κυβερνήτης της θαλαμηγού θα συλληφθεί αυτοφώρως μετά από εισαγγελική εντολή.
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Θαλαμηγό σκάφος με σημαία Μάλτας συγκρούστηκε με λέμβο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίσθμια στον κόλπο Κεγχρέων, στον Σαρωνικό.

Στη θαλαμηγό επέβαιναν έξι επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος, ενώ στη λέμβο επέβαιναν δύο άτομα.

Οι δύο επιβάτες της λέμβου περισυνελέχθησαν από το βοηθητικό σκάφος της θαλαμηγού, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκαν -ο ένας χωρίς τις αισθήσεις του- με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο κυβερνήτης της θαλαμηγού θα συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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