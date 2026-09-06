Πειραιάς: Κανονικά απέπλευσε το «Νήσος Ρόδος» από το λιμάνι μετά από επισκευές

Κανονικά απέπλευσε τελικά από το λιμάνι του Πειραιά το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Ρόδος», μετά την αποκατάσταση της βλάβης που είχε παρουσιαστεί στον καταπέλτη επιβατών πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το πλοίο αναχώρησε στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα, αφού προηγουμένως προσκομίστηκε βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα. Η βλάβη είχε γνωστοποιηθεί περίπου στις 22:10, ενώ το «Νήσος Ρόδος» επρόκειτο να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σέριφο και Ηράκλειο.

Στο πλοίο επέβαιναν 424 επιβάτες, ενώ μετέφερε 106 Ι.Χ. οχήματα, 39 φορτηγά, ένα λεωφορείο και 11 δίκυκλα.

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