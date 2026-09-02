Πειραιάς: Ρομά μπλόκαραν λεωφορείο και προπηλάκισαν οδηγό στην Ακτή Μιαούλη

Σε εφιάλτη μετατράπηκε από τη μια στιγμή στην άλλη ένα συνηθισμένο δρομολόγιο από το αεροδρόμιο προς τον Πειραιά, όταν ομάδα Ρομά προπηλάκισαν τον οδηγό του λεωφορείου.

Στο ύψος της Ακτής Μιαούλη, το λεωφορείο περνούσε στην αριστερή λωρίδα για να φτάσει στον τερματικό σταθμό και τότε πλησίασε ένα αγροτικό όχημα με τέσσερις επιβαίνοντες που κατέβηκαν και άρχισαν να βρίζουν τον οδηγό, κάνοντας χειρονομίες.

«Άρχισε να με βρίζει και να λέει “γιατί κάνεις εσύ αριστερά;”. Του λέω “σε παρακαλώ προχώρα, μην το συνεχίζεις, έτσι πρέπει να πάει το λεωφορείο. Άρχισε μετά να με απειλεί “θα σε, θα σε” και του λέω “δεν έχεις το δικαίωμα να μιλάς έτσι σε κανέναν”. Τότε βγήκε από το αμάξι με τους υπόλοιπους, ήρθε ο ένας από το πλάι και οι άλλοι τρεις και προσπαθούν να δουν από πού θα μπουν» είπε ο οδηγός στον ALPHA.

Τότε ο οδηγός κλείστηκε στο λεωφορείο για τη δική του ασφάλεια, ενώ μόλις είδε πως κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος του, έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο για να τους καταγράψει, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό, αφού μόλις αντιλήφθηκαν πως τους είχε καταγράψει, αμέσως οι Ρομά τράπηκαν σε φυγή. «Μου βάραγε τα παράθυρα. Δεν ήξερα πού θα σταματήσει αυτό. Ήταν εκτός ορίων».

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